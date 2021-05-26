رئيس الوزراء العراقي يعلق على اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح ما زال رهن الاعتقال.

وجاء اعتقال مصلح، من قبل قوة أمنية، إثر اتهامه باغتيال الناشط في الاحتجاجات العراقية، إيهاب الوزني.

وقال الكاظمي في بيان صدر عنه: إن ”قوة أمنية عراقية مختصة نفذت أمر القائد العام للقوات المسلحة بالقبض على أحد المتهمين صباح اليوم“.

وأضاف البيان أنه تم ”تشكيل لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي؛ للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه، وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق“.

وأشار البيان إلى أن ”المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون“.

قوات من الحشد الشعبي تدخل إلى المنطقة الخضراء بأهازيجهم pic.twitter.com/il5rD1DvWb — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) May 26, 2021

وأوضح البيان أن ”حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية، والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، ولذلك ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن“.

وقبل ذلك، شهدت العاصمة بغداد توترات أمنية، حيث انتشرت عناصر الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء، وطالبت بإطلاق سراح مصلح.

كما شهدت بغداد إجراءات أمنية مشددة مع إعلان حالة الإنذار القصوى لقطعات من جهاز مكافحة الإرهاب.

وفي آخر التطورات، وجهت قيادة الحشد قطعاتها المرابطة عند المنطقة الخضراء بالانسحاب فوراً.

وذكر إعلام الحشد في بيان مقتضب أن ”قيادة الحشد الشعبي أصدرت الأوامر لانسحاب قطعات الحشد المرابطة كدوريات عند مداخل الخضراء“.

واستنكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت الاستعراض العسكري لعناصر الحشد في المنطقة الخضراء.

وقالت بلاسخارت: إن ”أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي، وبالتأكيد لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه“، مضيفة أن ”مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور“، مشددة على أنه ”يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، لا أحد فوق القانون“.