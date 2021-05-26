قطر تعلن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم 500 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار غزة، وذلك في أعقاب وقف إطلاق النار الذي أنهى أعنف قتال منذ سنوات بين إسرائيل والنشطاء الفلسطينيين.

وقال الوزير على تويتر:“تعلن دولة قطر عن تقديم 500 مليون دولار دعمًا لإعادة إعمار غزة“.