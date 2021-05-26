تقرير: عقب فشل "حارس الأسوار".. إسرائيل تشن حربا ضد عمليات التهريب من وإلى قطاع غزة

وضعت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عمليات التهريب المختلفة إلى قطاع غزة ضمن أحد الدروس المستخلصة من جولة التصعيد الأخيرة، التي أطلق عليها الاحتلال عملية ”حارس الأسوار“، وذلك بعد أن تيقنت أن عمليات التهريب ساهمت بشكل كبير في تحسين قدرات حماس الصاروخية والتكنولوجية والمالية.

ووفق تقرير صحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية، اليوم الأربعاء، بعد أن كان المستوى السياسي في إسرائيل منشغلا بغلق المعابر البرية أمام حركة البضائع، فضلا عن تقليص مساحة الصيد قبالة القطاع، تعمل المؤسسة العسكرية حاليا على ما وصفتها الصحيفة ”الحرب على دخول البضائع والأموال لغزة“.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم أمس الثلاثاء، إدراج شركتي صرافة في قطاع غزة، يملكهما شخص يدعى زهير يونس شملخ، ككيانات إرهابية، وذلك بناء على توصية مما تسمى بـ ”الهيئة القومية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي“.

وتقول الصحيفة إن معلومات استخبارية تم تنقيحها بواسطة شعبة الاستخبارات العسكرية ”أمان“، كشفت أن الشركتين تعملان منذ عام 2019 على نقل أموال لحركة حماس، لا سيما الذراع العسكرية للمنظمة، كتائب عز الدين القسام، وأن المبالغ التي وصلتها بلغت عشرات الملايين من الدولارات.

وحسب التقرير، فإن مصدر هذه الأموال هي إيران، في إطار الدعم الذي يوفره ”فيلق القدس“ لمنظمات تعتبرها إسرائيل معادية، مضيفًا أن جزءا من هذه الأموال كان يذهب بشكل مباشر عبر الشركتين، وبمعرفة كاملة من مالكهما، عبر حوالات أو وسائل أخرى، وفي النهاية تذهب هذه الأموال إلى حركة حماس، حسب الصحيفة.

وأصدر مكتب غانتس بيانا، جاء فيه أن هذا الإعلان جاء من منطلق صلاحياته التي يوفرها قانون مكافحة الإرهاب، ويستهدف التحول إلى حجر زاوية لمنع زيادة نفوذ الذراع العسكرية، ومنع نهوضها عقب الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء عملية حارس الأسوار“.

وجاء في البيان أيضًا أن الإعلان الخاص بالشركتين ”يعد رسالة واضحة وقاطعة للتجار في القطاع، بأن جميع المعاملات عبر الشركتين ستؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية حادة، ومنع مباشرة العمليات التجارية من وإلى القطاع“.

ونوهت الصحيفة إلى أن غانتس وقع على 5 أوامر إدارية تتعلق بمصادرة معدات ومواد كيميائية كانت في طريقها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرة إلى أن هذه المواد والمعدات متعددة الاستخدام، ويمكن أن تستغل في أغراض مدنية أو عسكرية.

كما وقع غانتس أمرا إداريا لمصادرة كمية من الذهب تزيد قيمتها على مليون شيكل، كانت أيضًا في طريقها للتهريب من القطاع إلى الضفة الغربية، إذ كانت هذه الكمية على شكل مسامير بداخل ألوح خشبية. ووفق الصحيفة كان الهدف من تهريب هذه الكمية هو تعزيز عمليات حماس في الضفة.

يأتي ذلك عقب تسريب معلومات عبر مصادر ليبية، قبل يومين، أشارت إلى أن حركة حماس استخدمت خلال جولة الحرب الأخيرة أسلحة تم تهريبها من ليبيا، من بينها ذخائر وصواريخ، فضلا عن مكونات محددة لبناء الصواريخ والقاذفات ومعدات تكنولوجية، تم تهريبها إلى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة ”إسرائيل اليوم“، أمس الأول الإثنين، أن المصادر الليبية وجهت أصابع الاتهام إلى كل من قطر وتركيا وإيران، إذ استغلت هذه الدول الوضع الأمني المتردي في ليبيا لغرض تهريب معدات قتالية وتكنولوجيا عسكرية لحركة حماس في غزة.