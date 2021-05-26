ردا على مخاوف "استئثارها" بالمساعدات.. حماس: لن نأخذ قرشا واحدا من أموال إعادة الإعمار

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قالت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة اليوم الأربعاء، إنها لن تأخذ ”قرشا واحدا“ من أموال إعادة إعمار قطاع غزة، متعهدة بأن تكون العملية ”نزيهة وشفافة“.

ودخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ بين حركة حماس وإسرائيل الجمعة، بعد المواجهة العسكرية الأعنف منذ سنوات والتي استمرت أحد عشر يوما.

وقتل خلال النزاع 254 فلسطينيا بينهم 66 طفلا وعدد من المقاتلين وأصيب 1948 إصابة بجراح مختلفة، وقتل أيضا 12 إسرائيليًا من بينهم طفل وفتاة وجندي.

وقال رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار في لقاء مع صحفيين الأربعاء: ”نرحب بكل جهد للإعمار … أؤكد التزامنا في حماس أننا لن نأخذ قرشا واحدا جاء للإعمار في قطاع غزة والعملية الإنسانية“.

وأضاف: ”سنسهل مهمة إعادة الإعمار في قطاع غزة على الجميع. وسنحرص أن تكون العملية شفافة ونزيهة، وستحرص حماس ألا يذهب أي قرش لحماس أو للقسام“، الجناح العسكري للحركة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعد لقائه أمس الثلاثاء في القدس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة ستضمن عدم ”استفادة“ حركة حماس من المساعدات الدولية التي ستخصص لإعادة إعمار غزة.

تصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس بأنها ”إرهابية“.

وتفرض إسرائيل منذ أكثر من 14 عاما حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة، حيث يعيش نحو مليوني نسمة في فقر ومعدلات بطالة مرتفعة خصوصا في صفوف الشباب.

وطالبت إسرائيل بعدم مرور أي مساعدات دولية ستصل إلى قطاع غزة عبر حركة حماس، مطالبة بالعمل ضمن آلية وعبر السلطة الفلسطينية ”لتفادي الحاجة إلى تدفق مزيد من الموارد إلى حماس“.