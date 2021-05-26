"الشاباك" الإسرائيلي يعتقل الفنان معين الأعسم بسبب أغنية تمجد المقاومة (فيديو)

اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الأربعاء، الفنان الفلسطيني الشعبي معين الأعسم، في النقب، على خلفية إشادته خلال مقطع غنائي بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: إن ”الشاباك اعتقل الفنان الأعسم، وأخضعه للتحقيق لمدة ساعتين قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تحذيره من الإشادة بالفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة“.

وظهر الأعسم (30 عاما) في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، وهو يحيي حفلاً ويغني وصلة من ”الدحية“ البدوية، تشيد كلماتها بالناطق باسم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس المعروف باسم أبوعبيده.

مخابرات الاحتلال تعتقل الفنان الشعبي "معين الأعسم" من النقب؛ بعد غنائه للقدس وغزة وتمجيده للمقاومـة. pic.twitter.com/h7dmmFXgD1 — غزة الآن – Gaza Now #عاجل 🚨 (@GazaNownews) May 26, 2021

ويعتبر الأعسم أحد أشهر المطربين الشعبيين في الداخل المحتل، ويشارك في إحياء حفلات فلسطينية في مدن الضفة الغربية، وعادة ما يستغل الأحداث الساخنة في قطاع غزة أو القدس لتقديم رسائل تتغنى بصمود الفلسطينيين.

وأدى العديد من الفنانين الفلسطينيين وصلات غنائية تتغنى بالفصائل الفلسطينية المسلحة، وكان من أشهرها مقطع غنائي للفنان عدي زاغة لاقى رواجا واسعا عبر موقع الفيديوهات ”يوتيوب“، حيث حقق نحو مليوني مشاهدة خلال أيام من نشره.