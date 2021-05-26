إحالة النائب الأردني أسامة العجارمة للتحقيق بتهمة التطاول على البرلمان ونوابه (فيديو)

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني، عبدالمنعم العودات، اليوم الأربعاء، إحالة النائب أسامة العجارمة للتحقيق معه أمام اللجنة القانونية النيابية حول ما صدر عنه خلال حديثه بجلسة النواب يوم الإثنين الماضي.

وخلال جلسة تشريعية للنواب، تحدث العودات، عن مذكرة خطية نيابية طالبت التحقيق في ألفاظ صدرت عن النائب العجارمة بحق المجلس وأعضائه.

وقال إنه ”تمت إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية للتحقق ووضع تقريرها أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب“.

ورفض العودات في كلمته المقتضبة، بعد تقديم التهنئة بعيد استقلال المملكة الخامس والسبعين، أي محاولة للمساس بهيبة مجلس النواب أو أي تطاول على أي زميل أو المس بكرامته من أعضائه.

وقال إن ”المجلس الحالي منذ بداية أعمال دورته العادية الأولى قام على بناء قاعدة من الاحترام المتبادل بين أعضاء المجلس، وحرية التعبير عن جميع الآراء مهما اختلفت ضمن حدود النظام الداخلي“.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، عن تعزيزات أمنية أمام مجلس النواب تحسبا لأي مشاكل قد تطرأ تبعا لقرار اللجنة القانونية، فيما حذرت عشيرة النائب من المساس بعضويته في البرلمان.

ونشرت صفحة “ التجمع العجرمي“ عبر صفحتها على فيسبوك، بيانا منسوبا لعشيرة العجارمة أكدت فيه أنها ”على أهبة الاستعداد للدفاع عن ابنها النائب العجارمة حال اتخاذ أي قرار من شأنه المساس بعضويته في البرلمان.

ويوم الإثنين الماضي، أثار النائب العجارمة جدلا تحت قبة البرلمان بعد حديثه عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء المملكة الجمعة.

وقال العجارمة خلال مداخلة هجومية له، إن ”انقطاع التيار الكهربائي كان متعمدا من أجل منع مسيرات تضامنية للعشائر حول فلسطين، بالإضافة إلى مخالفة المركبات التي تحمل علم فلسطين المشاركة بالمسيرات“، على حد قوله.

وأضاف العجارمة أن ”أبناء العشائر سيزحفون لعمان والمتقاعدون العسكريون سيلبسون الفوتيك للدعس على شوارب كل عميل“.

وأضاف في كلمته التي تداولها ناشطون ووسائل إعلام محلية، أن هناك ”20 ألف مركبة تم الحجز عليها في شوارع المحافظات كانت متوجهة إلى عمان، وتم قطع الوقود عنها.. لكن ورغم ذلك وصلت 4 آلاف مركبة“، مشيرا إلى أن ”السيارات التي رفعت أعلام فلسطين تمت مخالفتها“.

وبعد مداخلته، قام العجارمة بخلع جاكيته ورفع أكمامه وهو يتحدث بعصبية حادة، الأمر الذي دفع النائبين مجحم الصقور ووائل رزوق لرفض ما ورد في مداخلته.

وقال النائبان إن ”كلمات وتصرفات النائب العجارمة لا يجوز أن تُمارس تحت قبة البرلمان، مطالبين بشطب كلمة ”الزحف إلى عمان“ لأنه لا يجوز الصمت عنها من قبل المجلس.

وطالب نواب آخرون من زميلهم العجارمة إثبات صحة ما يقوله، وعدم الحديث بإشاعات دون معرفة الأسباب التي أدت لانقطاع التيار الكهربائي، فيما رد قائلا: ”طز في النواب وفي رئاسة مجلس النواب“.