محكمة إسرائيلية ترجئ البت بتهجير مقدسيين من سلوان (فيديو)

أرجأت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، البت في قضية ترحيل عائلات فلسطينية من حي ”بطن الهوى“ في سلوان بالقدس المحتلة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها للنظر في استئناف العائلات ضد جماعات استيطانية تسعى للاستيلاء على منازلهم، وفق ما ذكرت وكالة ”معا“ المحلية.

وكان من المقرر أن تنظر جلسة المحكمة في قرارات إخلاء عدد من العائلات في الحي من منازلهم، من أصل 86 أسرة، وفق ما أعلن رئيس لجنة أهالي الحي زهير الرجبي.

في السياق ذاته، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين في وقفة تضامنية منددة بمحاولات تهجير أهالي حي ”بطن الهوى“.

قوات الاحتلال تقمع المتظاهرين أمام المحكمة المركزية في القدس التي تنظر في قرار تهجير 86 عائلة من بيوتهم في حي بطن الهوى مدينة القدس المحتلة pic.twitter.com/hZdFLvyGH3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 26, 2021

وقال شهود عيان، إن القوات هاجمت المشاركين في الوقفة التي نظمت بالتزامن مع نظر محكمة الاحتلال المركزية، في استئناف أهالي الحي ضد تهجيرهم، واعتدت عليهم بالضرب، قبل أن تعتقل أحدهم.

شرطة الاحتلال تعتدي بوحشية على أحد الشبان المتضامنين أمام محكمة الاحتلال المركزية ضد قرار تهجير سكان حي بطن الهوى بسلوان بالقدس pic.twitter.com/URZ6NR3Scg — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 26, 2021

واعتقلت القوات، بحسب شهود عيان، الفتى سلطان سرحان (16 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب على الوجه باليدين وأعقاب البنادق، خلال تواجده أمام المحكمة والتضامن مع الأهالي.

ويواجه أهالي حي ”بطن الهوى“ في بلدة سلوان، خطر الإخلاء والتهجير، وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لجمعية ”عطيرت كوهنيم“ الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 800 فلسطيني.

ويأتي ذلك بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.

وكانت الجمعية الاستيطانية، التي حصلت 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديمًا قبل 1948، شرعت في شهر أيلول/سبتمبر 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي، وقام السكان بدورهم بالرد على الدعوات التي قدمت ضدهم.

وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال، الصلح والمركزية، تزعم أحقية ”عطيرت كوهنيم“ بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين.