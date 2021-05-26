العراق.. اعتقال قيادي في الحشد الشعبي متورطًا باغتيال ناشطين

اعتقلت قوة أمنية خاصة، قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، أحد الشخصيات المقربة من قائد فيلق القدس الايراني الراحل قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، اللذان اغتالتهما القوات الأمريكية العام الماضي.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ“إرم نيوز“، إن: ”مذكرة قبض صادرة من القضاء العراقي، وفق المادة (4/ إرهاب) بحق قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، لتورطه باغتيال ناشطين في محافظة كربلاء، آخرها قضية اغتيال الناشط المدني البارز، إيهاب الوزني“.

وبينت المصادر، أن: ”عملية الاعتقال نفذت بحق قاسم مصلح، عند قدومه إلى العاصمة العراقية بغداد، فجر اليوم، وهو حاليًا معتقل وقيد التحقيق لدى جهات أمنية عليا“.

وتصاعدت خلال الفترة الماضية، عمليات استهداف النشطاء في الاحتجاجات الشعبية، والمجالات الأخرى، فيما تعلن القوات الأمنية بين الحين والآخر، القبض على بعض المتورطين في تلك العمليات، وسط مطالبات بالكشف عنهم، وإجراء محاكمات عادلة لهم.