جرحى مدنيون في قصف تركي على شمال العراق

قصفت الطائرات التركية، الأربعاء، إحدى القرى التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك شمال العراق، وفق ما ذكر مصدر عسكري.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”طائرات حربية تركية شنت هجوما على قرية بهيرا في زاخو؛ ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح، أحدهم إصابته خطيرة“.

وأضاف أن ”عملية القصف أسفرت عن إلحاق أضرار مادية بمنازل قريبة من القصف، كما دفعت بعض الأهالي للنزوح من القرية خشية استمرار عمليات القصف التركية“.

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية تقول، إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني على حدود أربيل، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وعناصر قوات البيشمركة، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر حزب العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.

وكثّفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد الحزب، وسط رفض الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، فيما تتكرر الدعوات العراقية إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، الذي يُعدّ انتهاكا صريحا للسيادة العراقية.