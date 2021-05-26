السوريون يتوجهون لمراكز الاقتراع في انتخابات من المتوقع أن يفوز الأسد بها

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأربعاء في أنحاء سوريا في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تمنح الرئيس بشار الأسد فترة ولاية رابعة.

وتقول الحكومة إن الانتخابات تظهر أن سوريا تعمل بشكل طبيعي رغم الحرب التي استمرت عقدا من الزمان، لكن المعارضة ودولا غربية تعتبرها مسرحية لإحكام قبضة الأسد على السلطة. ويخوض الأسد السباق الرئاسي أمام اثنين من المرشحين المغمورين.

واصطف مئات الطلاب في كلية الآداب بجامعة دمشق للتصويت وتوقفت عدة حافلات في الخارج.

وقالت أمل، وهي طالبة تمريض ”جئنا لانتخاب الرئيس بشار الأسد.. من دونه لم تكن سوريا لتظل سوريا“.

وهتف طلاب آخرون قبيل افتتاح مركز الاقتراع ”بالروح بالدم نفديك يا بشار“.