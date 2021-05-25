انتخابات الرئاسة تشدد قبضة الأسد على سوريا وتبدد أمل العودة لملايين اللاجئين (صور)

عندما نزحت اللاجئة السورية لارا شاهين عن دارها في دمشق في بداية الصراع كانت تعتقد أن أسرتها ستعود في غضون شهور وتشارك في إعادة البناء.

وبعد 9 سنوات تتجه انتخابات، يصفها اللاجئون السوريون في أنحاء المنطقة بأنها ”مسرحية هزلية“، إلى منح الرئيس بشار الأسد فترة رئاسة جديدة مدتها 7 سنوات، وهو ما يبدد آمال لارا أكثر وأكثر في العودة إلى بلادها.

ومثل ملايين اللاجئين في الأردن، ولبنان، وتركيا، رأت الأسد يتشبث بالسلطة في مواجهة انتفاضة وحرب أهلية مدمرة قوضت اقتصاد سوريا، وجعلت عودة اللاجئين إليها محفوفة بالخطر الشديد.

وقالت لارا في العاصمة الأردنية عمان التي تقيم فيها منذ العام 2012:“هلأ كنت بالأول، أول ما إجيت على الأردن لما بحكي عن مستقبل سوريا بقول إحنا مستقبل سوريا، إحنا الشباب، يعني إحنا هلأ عم نشتغل عم بنأهل مهارات عم بنأهل كوادر لأنه في النهاية بدنا نرجع على بلدنا لنرجع نعمرها“.

وأضافت:“بلشت (بدأت) شوي شوي أفقد الأمل… أول ما إجينا على الأردن كان كل شيء كنا نفكر فيه متى بدنا نرجع، يعني مفتاح بيتنا جبناه معنا على أساس بعد شهرين أو 3 رح نرجع، إنضل نفكر في سوريا هذا الانتماء الحلو، ما بكذب إذا قلتلك كمان تبدد هذا الشعور“.

وتدير لارا (39 عامًا) شركة للمشغولات اليدوية وأدوات التجميل تعتمد عليها أكثر من 40 امرأة عاملة في الأردن الذي تقول لارا عنه إنه مثل وطنها الأول وليس وطنها الثاني.

ويشاركها يأسها من العودة آخرون في دول الشرق الأوسط التي يوجد بها 5.6 مليون لاجئ سوري في سجلات الأمم المتحدة.

والخوف من الانتقام ما بقي الأسد في الحكم، وكذلك الأوضاع الاقتصادية في داخل سوريا تعني أن هناك القليل من الفرص أمام اللاجئين لرؤية بلادهم في القريب.

ويستنكر كثير من اللاجئين الانتخابات التي ستجرى، غدًا الأربعاء، قائلين إنها وسيلة شكلية لمنح الأسد فترة رئاسة أخرى بعد أن خلف والده الراحل في العام 2000، ومدد حكم الأسرة المستمر منذ 51 عامًا رغم انتفاضة 2011 والحرب الأهلية.

ووصف أبو علاء (43 عامًا) وهو أب لعشرة من مدينة حمص، ويعمل مزارعًا شمال لبنان الانتخابات بأنها مسرحية هزلية يحاول القائمون بها خداع الدول والشعب.

وقال إن“من دمر دولة كاملة، ومزقها، وجعل الملايين يفرون من ديارهم لم يعد له مكان في قلوبنا“، مشيرًا بذلك إلى الأسد. وتساءل:“لماذا ننتخبه؟ إنه قاتل“.

شرعية مفقودة من أول رصاصة

في شارع إسلامبول في قلب إسطنبول القديمة، وهو واحد من أحياء كثيرة تجمع فيها اللاجئون، يدير سوريون معظم المقاهي ومحال المجوهرات، والمطاعم، ومحال الجزارة.

ويعتقد قليلون أنهم سيغادرون مدينة تستضيف نصف مليون لاجئ سوري وهم جزء بسيط من 3.6 مليون لاجئ سوري تستضيفهم تركيا أو أن الأوضاع في سوريا ستتحسن.

وقال حسام (36 عامًا) من حمص يبيع البن، والمكسرات، والحلوى:“من الواضح أن هذه الانتخابات ليست محايدة، وأن الأسد سيكسب بانتخابات أو بغيرها“.

وذكر أن“كل شيء سيزداد سوءًا في سوريا حيث لا يوجد خبز ولا طعام، وحيث كل شيء مكلف“، ورأى أن“بقاء الأسد معناه أن الأوضاع ستزداد سوءًا“.

وغادر أحمد (40 عامًا)، وهو مثل معظم اللاجئين السوريين طلب ذكر اسمه الأول فقط، دمشق في 2012 بعد اندلاع القتال في الأجزاء النائية من العاصمة.

وقال في محل العصائر الذي يديره إن الأسوأ حدث بوفاة شقيقته في مذبحة بالأسلحة الكيماوية، ووفاة شقيق له في دمشق، وأضاف:“دمرونا لمدة 10 سنوات ولا يمكن انتخابهم“.

وأشار أحمد الذي يدرس طفله الآن في مدرسة في إسطنبول إلى أن ”السلطات رحبت باللاجئين السوريين“، وأضاف أن“الظروف مع ذلك ليست مواتية، وأن القليلين سيختارون البقاء لو أن هناك فرصة للعودة في أمان“.

وقال خريج جامعة (35 عامًا) ترك عمله بتصميم الرسوم في دمشق، ويبيع الحلوى الآن في شارع إسلامبول إن“النظام فقد شرعيته عندما انطلقت أول رصاصة قتلت أول شخص في سوريا“.

وأكد أنه سيكون“أول من سيعود إلى سوريا إذا كانت هناك انتخابات ديمقراطية، وإذا فاز مرشح في انتخابات نظيفة يشارك فيها الشعب وليس هذه المسرحية التي نشاهدها“، على حد تعبيره.