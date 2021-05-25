حسن نصرالله يثير الجدل بشأن صحته في ظهوره الأخير وسط أنباء عن إصابته بكورونا

أثار ظهور أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، جدلاً واسعاً بشأن حالته الصحية، بين كل من تابع كلمته المتلفزة، التي ألقاها في ذكرى ما يسمى ”عيد المقاومة والتحرير“ التي سعى من خلالها إلى استغلال انتصار المقاومة في غزة.

وظهر حسن نصرالله، خلال كلمته، متعباً مرهقاً، وكان يلهث ويضطر للسعال باستمرار بين كل جملة وأخرى، كما أنه توقف عدة مرات لشرب المياه والتقاط الأنفاس خلال الكلمة، واعتذر عن سعاله المتكرر عدة مرات.

وغابت الحماسة والعنفوان الخطابي الذي عرف عن حسن نصرالله في مثل هذه المواقف، وحل بدلاً عن ذلك الهدوء والخمول والسعال المتكرر واللهاث المتواصل ما جعل الكثيرين من مؤيديه يتساءلون عن الحالة الصحية التي تعتري حسن نصرالله مؤخراً.

وفتح كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي باب الجدل بشأن صحة حسن نصرالله، من خلال التغريد عبر وسم ”حسن_نصرالله“، وتبادلوا الظنون والشكوك والترجيحات بشأن الظهور الأخير غير العادي للأمين العام للتنظيم اللبناني.

وقال مغرد باسم ”الشيخ فادي رضا“ معلقاً: ”اللهم اشف سماحة السيد حسن #نصرالله بـ #الشفاء_العاجل بجاه الحبيب المصطفى محمد (ص)“.

اللهم إشفي سماحة السيد حسن #نصرالله ب #الشفاء_العاجل بجاه الحبيب المصطفى محمد (ص) — الشيخ فادي رضا (@fadireda70) May 25, 2021

وقال مغرد باسم ”صلاح“ معلقاً: ”السيد يبدو مريضاً، إنه يلهث خلال تنفسه ويسعل، ليس عليه الظهور على التلفاز من أجل هذا“.

Sayed looks sick. He's out of breath also coughing. He shouldn't have been on TV for this..

#Nasrallah#سید_حسن_نصرالله pic.twitter.com/2Ms2GQLjZ1 — Salah: Till Freedom🇵🇸 (@salah_021) May 25, 2021

وقال مغرد باسم ”محمد فارس“ أيضاً: ”سلامة قلبك الله يطول بعمرك سماحة السيد حسن #نصرالله“.

سلامة قلبك الله يطول بعمرك سماحة السيد حسن #نصرالله 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️ — mohammadfares (@mohamma59592132) May 25, 2021

وقال المغرد ”حسن الجواد“ متفاعلاً مع الموضوع: ”الله يطول بعمرك يا سيد لأن سعلتك قطعت قلبنا وما حكفي لأن صعبة نقولها ياخد من عمري و يعطيك“.

الله يطول بعمرك يا سيد ❤️

لأن سعلتك قطعت قلبنا و ما حكفي لأن صعبة نقولها 💔

ياخد من عمري و يعطيك #نصر_الله — حسن الجواد ☫ 𓂆 (@hasanjawadd) May 25, 2021

وذهب آخرون إلى التكهن بأن حسن نصرالله قد يكون مصاباً بفيروس ”كورونا“ المستجد.

وقال الكاتب والصحفي عباس الضالعي: ”حسن نصرالله مصاب بكورونا ووضعه الصحي غير طبيعي.. لاحظت ذلك من خلال كلمته التي تبث الآن.. حسن يزايد باسم مقاومة فلسطين“.

حسن نصرالله مصاب بكورونا ووضعه الصحي غير طبيعي..

لاحظت ذلك من خلال كلمته التي تبث الان..

حسن يزايد بإسم مقاومة فلسطين — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) May 25, 2021

ونشرت المغردة ”سارة عساف“ مقطعاً من كلمة حسن نصرالله وعلقت عليها بكلمة واحدة قائلة: ”كورونا“؟