وزير الخارجية الأردني: الحفاظ على التهدئة يتطلب إيجاد أفق سياسي‎

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم الثلاثاء، إن الحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل يتطلب إيجاد أفق سياسي.

وأضاف، في تصريحات عقب لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، أنه حمل رسالة من العاهل الأردني تتعلق بتنسيق المواقف.

وأوضح الصفدي أن ”الرسالة أكدت تنسيق الجهود من أجل التعامل مع المرحلة الحساسة التي نحن بصددها اليوم بعد وقف العدوان على غزة، وضمان التقدم إلى الأمام باتجاه إيجاد الأفق السياسي الحقيقي الذي يشكل السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار التصعيد الذي شهدناه“.

وأكد الصفدي أنه ”يجب وقف الاعتداءات والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، وعدم ترحيل أهالي سكان الشيخ جراح وأهالي حي سلوان“.

وشدد الصفدي على أن ”ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم سيشكل جريمة حرب لا يمكن أن يسمح بها المجتمع الدولي، وسيعيد تفجير الوضع“، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل المشترك مع الجانب الفلسطيني للحؤول دون هذه الإجراءات التي ستعيد تفجير الوضع.

وبين أن ترحيل السكان سيعيد ”تفجير الوضع، والعالم كله يتحدث عن هدنة دائمة، والطريق إلى الهدنة الدائمة هو إيجاد الأفق السياسي وحل أساس الصراع المتمثل باستمرار الاحتلال والتوصل إلى حل الدولتين“.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار في غزة، أكد الصفدي أنه ”يجب أن ننسق الجهود مع الشرعية الفلسطينية.

وشدد الصفدي على أن ”اللحظة حاسمة جداً، وأن التحرك يجب أن يتم الآن، وأن التصعيد الأخير ذكّر العالم كله بأنه هذه القضية هي القضية الأساس، وهذه القضية هي قضية جوهرية“.

ودعا عباس أن ”تتكثف جهود إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وضرورة أن تشمل التهدئة التي يجري العمل عليها أيضًا وقف اعتداءات واقتحامات المستوطنين المتطرفين المدعومين من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، وعلى أبناء شعبنا في الضفة، واحترام الوضع التاريخي وبما يشمل الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف“.

ونقلت الوكالة الرسمية عن عباس خلال اللقاء تأكيده ”ضرورة الانتقال بعد تثبيت التهدئة إلى مرحلة البدء العاجل بمسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي عن شعبنا وأرضنا، ويؤدي لنيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله في دولة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية“.

ويلتقي عباس في وقت لاحق اليوم في رام الله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.