تقارير تنفي إغلاق المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الإسرائيلية

نفت تقارير إعلامية إسرائيلية ضمنا ما تردد من أن السعودية أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية.

ونقلت صحيفتا معاريف وجيروساليم بوست الإسرائيليتان، أن رحلة إسرائيلية من مطار بن غوريون إلى دبي تم تعليقها مؤقتا لمدة 3 ساعات، قبل أن يسمح لها بالإقلاع إلى وجهتها.