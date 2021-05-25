تاريخ النشر:
25 مايو 2021 11:20 GMT
تاريخ التحديث: 25 مايو 2021 12:45 GMT
تقارير تنفي إغلاق المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الإسرائيلية
نفت تقارير إعلامية إسرائيلية ضمنا ما تردد من أن السعودية أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية. ونقلت صحيفتا معاريف وجيروساليم بوست الإسرائيليتان،
نفت تقارير إعلامية إسرائيلية ضمنا ما تردد من أن السعودية أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية.
ونقلت صحيفتا معاريف وجيروساليم بوست الإسرائيليتان، أن رحلة إسرائيلية من مطار بن غوريون إلى دبي تم تعليقها مؤقتا لمدة 3 ساعات، قبل أن يسمح لها بالإقلاع إلى وجهتها.