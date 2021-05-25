العراق.. انطلاق الاحتجاجات في بغداد للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين

انطلقت اليوم الثلاثاء، في عدة ميادين بالعاصمة العراقية بغداد، احتجاجات واسعة للتنديد بحوادث اغتيال النشطاء، وسط مطالبات بالكشف عن المتورطين بتلك العمليات.

وتجمع آلاف المتظاهرين، في ساحتي النسور، والفردوس، للانطلاق منهما إلى ساحة التحرير، في منطقة الباب الشرقي، ضمن مسيرة كبيرة.

ومنذ أيام تحشِد أحزاب سياسية انبثقت من رحم الاحتجاجات للخروج في تظاهرات واسعة، تشمل أغلب محافظات البلاد، وذلك للتنديد بالاغتيالات المستمرة للنشطاء.

جاء ذلك عقب اغتيال الناشط المعروف في محافظة كربلاء، إيهاب الوزني، مطلع الشهر الجاري، فضلا عن اغتيالات سياسية طالت أحد أعضاء التحالفات الانتخابية، وموظفا في مفوضية الانتخابات.

وردد المتظاهرون في ساحة النسور، هتافات تندد بالتدخل الخارجي في الشأن العراقي، من قِبل إيران، معبرين عن غضبهم من واقعة اغتيال الناشط إيهاب الوزني.

ووصل مئات المتظاهرين، قادمين من المحافظات الجنوبية للمشاركة في احتجاجات الـ25 من أيار/ مايو، عبر سيارات نقل كبيرة.

وقال أحد النشطاء، ويدعى محمود الوزني، ”مطالبنا هي الكشف عن قتلة زملائنا المحتجين، خلال الفترة الماضية، وإجراء محاكمات عادلة للمتورطين بتلك الجرائم“.

وأضاف الوزني لـ“إرم نيوز“، أن ”الاحتجاجات لا تستهدف شخصا بعينه، إنما تسعى إلى إصلاح النظام السياسي بالكامل، ووضع البلاد على المسار الصحيح“.

وتابع، أن ”التجمع جاء بهدف الضغط -كذلك- على المؤسستين العسكرية والقضائية، لإجراء تحقيقات شفافة في حوادث الاغتيال التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية، والكشف عن الطرف الثالث“.

وشهدت ساحات الاحتجاج إجراءات أمنية مشددة، عبر نشر المئات من عناصر الأمن والشرطة المحلية، ومكافحة الشغب، فيما منعت تلك القوات المتظاهرين من التمركز في بعض الساحات.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر أمني، أن التظاهرة ”لن تواجه بالعنف، لكنَّ هناك توقيتا لانتهائها ويجب أن يتفرق المتظاهرون بحلول هذا التوقيت“.

وبحسب تلك المصادر، فإن ”المتظاهرين سيتحركون بحرية نسبية“.

وزامن التظاهرات انتشار ملصقات في بغداد تتهم قادة التظاهر وسياسيين معارضين، مثل: النائب فائق شيخ علي، والمتظاهر علاء الركابي، ومستشار رئيس الحكومة مشرق عباس، بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين.

وأعلن حزب البيت الوطني العراقي، أبرز أحزاب الاحتجاجات العراقية، مشاركته في تظاهرات الـ25 من أيار/ مايو.

وقال الحزب في بيان، إنه ”حينما يستمر فساد أحزاب السلطة الحاكمة باختطاف حياة الناس بأشكاله المختلفة من سرقةٍ وقتلٍ واغتيالٍ وتغييبٍ قسريٍّ وتفجيرِ منازلِ الآمنين، فليس أمامهم سوى الرفض والاحتجاج، والخروج لإعلان ذلك في الأزقة والشوارع، فقد ثبت عند أغلب العراقيين عدم جدوى نظام المحاصصة والتمثيل الطائفي المقيت هذا، وخرجوا لإزالته في 2019، وسالت من أجل ذلك الدماء، وخُطَّت بها مطالب الشعب الحقة، التي كفلها الدستور، ونصَّتْ عليها لوائح حقوق الإنسان“.

وتابع البيت الوطني ”نعتقد أنَّ البلدَ مقبلٌ على موجة احتجاجات كبيرة ما لم يتم تدارك الأمر وتنفيذ مطالب الناس الطامحة نحو التغيير الجذري بالقضاء على الفساد، والخروج من متاهة المحاصصة والاستئثار بالسلطة“.