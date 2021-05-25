استشهاد فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد فلسطيني فجر الثلاثاء، برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية.

وقال مصدر أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس، إن: ”وحدة إسرائيلية دخلت مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين قرب رام الله، لاعتقال أحد المطلوبين، ولكنها قتلت شابًا آخر من أقربائه“.

في المقابل، قال مصدر أمني إسرائيلي، إنه: ”خلال محاولة اعتقال لنشطاء في رام الله، قُتل شخص من الذين كانوا يساعدونهم، على يد قوات إسرائيلية خاصة“.‎

وبحسب وسائل إعلام ونشطاء فلسطينيين ومصادر طبية، فإن الشاب يُدعى أحمد جميل الفهد، والذي استشهد فور تعرضه لإطلاق نار من مسافة قريبة.

شهيد اليوم الشهيد أحمد الفهد من سكان مخيم الأمعري حيث اغتالته وحدة من المستعربين فجر اليوم

الؤحمة و الخلود لشهدائنا

و اللعنة و العار و الخزي لعدونا الجبان #شهيد_الفجر pic.twitter.com/4HbsFDYKaS — حلماء (@HELMAAAA34) May 25, 2021

ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية، من بينها موقع ”عرب 48“ عن شهود عيان، أن: ”القوة الخاصة أطلقت النار على الشاب، وتركته ينزف في الشارع، إلى أن استشهد“.

وتداولت حسابات إخبارية فلسطينية على تويتر، صورًا، قالت إنها لقطات من وداع الشاب.

جانب من وداع الشهيد أحمد الفهد، من مسجد مخيم الأمعري؛ الذي ارتقى برصاص قوة إسرائيلية خاصة في حي أم الشرايط بمدينة البيرة. pic.twitter.com/mqJ5NC7mpj — فلسطين بوست (@plespost) May 25, 2021

وبدأت السلطات الإسرائيلية، حملة اعتقالات واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، والوسط العربي داخل إسرائيل، بعد اندلاع مواجهات وأعمال عنف، خلال تصعيد استمر 11 يومًا مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى تل أبيب، المحطة الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط، يسعى من خلالها لترسيخ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.‎

ويزور بلينكن الضفة الغربية، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.