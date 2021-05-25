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قصيدة منسوبة لصدام حسين يمدح فيها قطر تثير تفاعلًا واسعًا
تاريخ النشر: 25 مايو 2021 10:23 GMT
تاريخ التحديث: 25 مايو 2021 10:50 GMT

قصيدة منسوبة لصدام حسين يمدح فيها قطر تثير تفاعلًا واسعًا

أثارت قصيدة شعرية منسوبة للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، كتبها في محسبه قبل إعدامه عام 2006، ونُشرت لأول مرة، ردود فعل واسعة بين جمهوره الكبير في العالم

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المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

أثارت قصيدة شعرية منسوبة للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، كتبها في محسبه قبل إعدامه عام 2006، ونُشرت لأول مرة، ردود فعل واسعة بين جمهوره الكبير في العالم العربي، بعدما امتدح في أبياتها دولة قطر وأميرها.

ونشرت رغد صدام حسين، القصيدة التي قالت، إن والدها كتبها بخط يده بتاريخ 4 كانون الثاني/ ديسمبر 2005، دون أن تكشف عن سبب مدحه للدولة الخليجية، التي استضافت بعض أفراد عائلته، الذين نجحوا في مغادرة العراق، عقب سقوط حكمه عام 2003.

وبدأ صدام قصيدته بالقول: ”قطر العروبة والقطر بها عنبر.. من يهبه الله عطاءً لا يصغر“، قبل أن يواصل في أبيات ركيكة مدح أمير قطر دون أن يسميه وشعب الدولة الخليجية، التي تستضيف أكبر قاعدة في الشرق الأوسط للقوات الأمريكية، التي احتلت العراق، واعتقلت قادته.

ووجدت القصيدة تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض أثرًا جميلًا لرئيس له مؤيدون ومعجبون كثر في العالم العربي، فيما انتقد فريق آخر موقف صدام من الدوحة التي يعارضون سياستها الخارجية، بينما ركز فريق ثالث على الجانب الشعري للقصيدة.

وقال الشاعر والمدون القطري المعروف، عبدالله السالم، في تعليق على القصيدة: ”إن صدقت الرسالة فلا شك أنه امتنان لمعروف قدمته له قطر، وهو أدرى ويعلم عن القاعدة الأمريكية أكثر من غيره، أما من ناحية الشعر فهذه أسوأ قصيدة قرأتها في حياتي، مع التجاوز في تسميتها قصيدة، ورحم الله الشجاع أبو عدي وعفا عنه ما اقترف من بواقع“.

وكتب أحد المغردين في سياق مغاير، قائلًا: ”ان كانت هذه القصيدة لصدام أثناء الأسر، فهي تعد سقطة كبيرة في تاريخ البطل صدام كما نحسبه .. بهذا لم يكن عنده بعد نظر وعمق سياسي فيما كان يحيكه حكام قطر مع الأمريكان ضد صدام وتدمير العراق..“.

وقال مغرد، زعم أنه سعودي: ”مانقول الا يرحمه الله. لو حي وشاف مؤامرات حكام قطر ماهو رد فعلة، وقد يكون لحكام قطر دور في احتلال العراق والطائرات الأمريكية انطلقت من قطر.!!!!!“.

ومن بين مناهضي الرئيس العراقي، الذين حضروا بين المتفاعلين الكثر مع القصيدة، كتب أحدهم ساخرًا: ”ما عندها شعر للمقابر الجماعية للأطفال والنساء ولا شعر عن حلبجة ولا خراب العراق ولا الإعدامات في الشوارع والذبح وقطع الأذن واللسان“.

وبعد أن غزت الولايات المتحدة العراق عام 2003، وقبضت على صدام حسين، وأعدمته، اكتسب مؤيدين ومتعاطفين كثر في العالم العربي، فيما زاد عدد الحانقين من الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعده، حيث تغرق البلاد منذ ذلك التاريخ، في الفوضى الأمنية والفساد وانهيار الاقتصاد.

ونجحت رغد ونساء أخريات من عائلة الرئيس صدام، في الفرار من العراق في العام 2003، ليستقر بعضهن في الأردن وأخريات في قطر، فيما ظلت هي الوجه الأبرز للعائلة، من خلال تصديها للدفاع عن والدها، خلال محاكمته عبر عدد من المحامين.

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