بلينكن يصل إسرائيل في مستهل جولة بالمنطقة لتعزيز "هدنة غزة"

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، يوم الثلاثاء، في أول زيارة له ضمن جولة بالشرق الأوسط، في أعقاب الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتستهدف جولة بلينكن تعزيز الهدنة بين الطرفين، والمساعدة في تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبالتزامن مع مهمة بلينكن، قالت السلطات الإسرائيلية، إنها ستسمح للوقود والأدوية والمواد الغذائية بدخول قطاع غزة للمرة الأولى منذ انتهاء القتال الذي استمر 11 يوما.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن من المقرر أن يزور بلينكن -كذلك- رام الله في الضفة الغربية المحتلة والقاهرة وعمان، فيما تأمل الولايات المتحدة استمرار وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول: ”تركيزنا الأساس ينصب على الحفاظ على وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إليها“.

وتوسطت مصر في الهدنة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن، الذي سيظل في المنطقة حتى يوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

ودخل قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، حيز التنفيذ، فجر ”الجمعة“ الماضي، بعد قتال استمر 11 يوما تسبب باستشهاد أكثر من 200 فلسطيني بينهم نساء وأطفال، ومقتل عشرات الإسرائيليين.