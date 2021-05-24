الرئيس الفلسطيني: مستعد لإجراء مشاورات لتشكيل حكومة "وفاق وطني"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، استعداده لإجراء مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، التي تتضمن اعترافا بإسرائيل، وهو ما ترفضه حركة حماس.

وقال عباس خلال استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري في رام الله، اليوم الإثنين: ”نحن على استعداد لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني تكون ملتزمة بالشرعية الدولية“، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه ”يجب الانتقال بعد تثبيت التهدئة، إلى مرحلة البدء العاجل بمسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي عن شعبنا وأرضنا، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية“.

وترفض حركة حماس الاعتراف بإسرائيل، التي تعترف بها منظمة التحرير الفلسطينية، فيما تبدي الحركة وفق وثيقتها السياسية، استعدادا للقبول بقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال، في نيسان/أبريل الماضي، إنه سيؤجل انتخابات برلمانية نادرة، بعد الإعلان عن إجرائها في وقت سابق.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في مايو/ أيار ويوليو/ تموز. وكانت ستكون هذه أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاما، ويمكن أن تعيد تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني.

وانتُخب عباس في عام 2005، لفترة رئاسة كان ينبغي أن تستمر أربع سنوات، لكنه لا يزال في منصبه.