الملك عبدالله يدعو لـ"البناء" على هدنة غزة.. ويطالب بـ"موقف دولي فاعل" لتحقيق السلام

طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بضرورة وجود ”موقف دولي فاعل“ من أجل تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، داعيا إلى ”البناء“ على وقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في عمان، الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال العاهل الأردني خلال اللقاء، إنه ”من الضروري البناء على وقف إطلاق النار في غزة، والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لتفعيل المسار السياسي، بما يلبي الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق“.

وشدد على ”ضرورة تكثيف الجهود لبلورة موقف دولي فاعل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين“.

وبحسب الوكالة فقد ”ثمن الملك عبدالله الجهود الكبيرة لمصر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة“، لافتا إلى ”أهمية استمرار التعاون بين الأردن ومصر للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على غزة“.

وطالب الملك بـ“ضرورة وقف ما تقوم به إسرائيل من اقتحامات وممارسات استفزازية في القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك“.

من جهته، نقل وزير الخارجية المصري، للعاهل الأردني، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكدت ”متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومواصلة التنسيق الوثيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك“، بحسب ”بترا“.

ويغادر شكري، الإثنين، عَمّان متوجهًا إلى مدينة رام الله، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فإن ”زيارة شكري إلى رام الله، تأتي في إطار التحركات المصرية المتواصلة للبناء على وقف إطلاق النار، ومناقشة سبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي سعيا لإحياء عملية السلام التي تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“.

كما تهدف الزيارة إلى ”مواصلة التنسيق تجاه كافة مُستجدات الشأن الفلسطيني والجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية“، وفق البيان.

وقادت مصر جهودا دبلوماسية أفضت إلى وقف القتال بين غزة وإسرائيل، بعد 11 يوما من القصف المتبادل.