نائب أردني: قطع الكهرباء عن المملكة كان متعمدا لمنع الزحف الشعبي إلى الحدود (فيديو)

اتهم النائب في مجلس النواب الأردني أسامة العجارمة، سلطات بلده، بقطع الكهرباء بشكل متعمد عن كافة مناطق المملكة؛ لمنع الحشود الشعبية من إكمال فعاليتها بالوصول إلى الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وانقطع التيار الكهرباء عن أغلب مناطق ومحافظات الأردن، يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع توجه حشود شعبية أردنية نحو الحدود تضامنا مع الفلسطينيين الذين واجهوا حربا في قطاع غزة، وانتهاكات واسعة في القدس والضفة الغربية.

وقال النائب العجارمة في كلمة له تحت قبة البرلمان، يوم الإثنين: ”أود إطلاع كل أحرار الوطن ومجلس نواب الأمة، أنه تم قطع التيار الكهربائي عن كافة أرجاء الأردن منعا لوصول حشد العشائر الأردنية إلى العاصمة عمان“.

وأضاف في كلمته التي تداولها ناشطون ووسائل إعلام محلية، أن هناك ”20 ألف مركبة تم الحجز عليها في شوارع المحافظات كانت متوجهة إلى عمان، وتم قطع الوقود عنها.. لكن ورغم ذلك وصلت 4 آلاف مركبة“، مشيرا إلى أن ”السيارات التي رفعت أعلام فلسطين تمت مخالفتها“.

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وتسببت تصريحات العجارمة بحدوث جلبة داخل مجلس النواب، حيث طالبه نواب آخرون بـ“إثبات صحة كلامه، وعدم تداول الإشاعات“.

وإزاء ذلك، اندلعت مشادة كلامية بين العجارمة والنواب المعترضين على كلامه، ما دفعه لشتم مجلس النواب.

ووسط هذا كله، قرر رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، إلى رفع الجلسة البرلمانية حتى الأربعاء المقبل.

وأكدت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، يوم الإثنين، أن انقطاع الكهرباء يوم الجمعة كان بسبب ”خلل فني على خط الربط الكهربائي الأردني المصري، أدى إلى تذبذب الكهرباء على الخط بسبب زيادة الحمل“.

وأضافت زواتي خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، أن ”المشكلة جاءت من خط الربط المصري الأردني، وهذا لا يعني أن المشكله من مصر“.

وأشارت إلى أن الحكومة ”كلفت شركة مختصة للبحث فيما حصل من أجل معرفة الأسباب وتلافي تكرار المشكلة مستقبلا“.