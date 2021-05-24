جيش الاحتلال يغتال فتى فلسطينيا بزعم محاولته طعن جنود في حي الشيخ جراح (فيديو)

استشهد فتى فلسطيني، اليوم الإثنين؛ بعدما اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ بزعم محاولته طعن جنود إسرائيليين في منطقة حي ”الشيخ جراح“، بمدينة القدس المحتلة.

الإعلام العبري: استـ.ـشهـــ ـــاد منفذ عملية الطــ ـعن قرب حي #الشيخ_جراح في #القدس و"إصابة إسرائيليين اثنين أحدهما بحالة خطيرة". #فلسطين pic.twitter.com/Ex2r4JzqkZ — Faten Farhat (@FatenFa98755840) May 24, 2021

وذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن شخصين إسرائيليين أصيبا بجروح متوسطة في هجوم طعن قرب مقر الشرطة الإسرائيلية في القدس.

جيش الاحتلال يطلق النار تجاه شاب في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/9mhEPNpbFi — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 24, 2021

ولفتت القناة إلى أنه تم تصفية منفذ الهجوم، فيما أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، الشهيد الفلسطيني وهو ملقى على الأرض بعد إطلاق النار عليه.

وتفرض إسرائيل طوقا أمنيا على مداخل حي الشيخ جراح، حيث نشرت الشرطة الإسرائيلية حواجز على مداخل الحي، فيما وقعت عملية دهس، قبل أيام، في المنطقة ذاتها؛ أدت لإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.