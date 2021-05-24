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جيش الاحتلال يغتال فتى فلسطينيا بزعم محاولته طعن جنود في حي الشيخ جراح (فيديو)
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 11:13 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 11:41 GMT

جيش الاحتلال يغتال فتى فلسطينيا بزعم محاولته طعن جنود في حي الشيخ جراح (فيديو)

استشهد فتى فلسطيني، اليوم الإثنين؛ بعدما اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ بزعم محاولته طعن جنود إسرائيليين في منطقة حي "الشيخ جراح"، بمدينة القدس المحتلة.

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المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

استشهد فتى فلسطيني، اليوم الإثنين؛ بعدما اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ بزعم محاولته طعن جنود إسرائيليين في منطقة حي ”الشيخ جراح“، بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن شخصين إسرائيليين أصيبا بجروح متوسطة في هجوم طعن قرب مقر الشرطة الإسرائيلية في القدس.

ولفتت القناة إلى أنه تم تصفية منفذ الهجوم، فيما أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، الشهيد الفلسطيني وهو ملقى على الأرض بعد إطلاق النار عليه.

وتفرض إسرائيل طوقا أمنيا على مداخل حي الشيخ جراح، حيث نشرت الشرطة الإسرائيلية حواجز على مداخل الحي، فيما وقعت عملية دهس، قبل أيام، في المنطقة ذاتها؛ أدت لإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

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