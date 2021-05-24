اشتية يدعو لإيجاد آلية لإعادة إعمار غزة بعيدا عن تدخل إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين، أن عملية إعادة إعمار غزة بحاجة لإنجاز سياسي، كي لا يتكرر الدمار مرة أخرى، داعيًا لآلية جديدة للإعمار؛ لأن الآلية السابقة تتيح تدخل إسرائيل.

وقال اشتية، في جلسة عقدتها الحكومة الفلسطينية برام الله: إنه ”يجب إيجاد مسار جدي وحقيقي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث يفضي هذا المسار إلى إقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين“.

وأضاف اشتية: ”يجب دعم مبادرة سياسية دولية لتحقيق ذلك، حيث لا يمكن الاستمرار في هذا الفراغ السياسي“.

وأوضح اشتية، أن: ”قطاع غزة بحاجة الآن، إلى إغاثة فورية، وبرنامج لإعادة الاعمار، وبرامج تنموية بعد الدمار الذي لحق في كافة القطاعات، بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يومًا“.

كما جدد دعوته إلى ضرورة أن ترفع اسرائيل حصارها عن قطاع غزة، لتسير عملية الإعمار بيسر، مع ضرورة وجود أفق سياسي، كي لا يتكرر الدمار مرة أخرى، مثمنا الروح الوطنية، ووحدة الموقف الذي تجسد في الميدان، رفضًا للعدوان.

وفي سياق متصل، لفت رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى أن العدوان الإسرائيلي على القدس والأقصى، وحي الشيخ جراح، لا يزال مستمرًا ومتواصلًا، مؤكدًا أن مدينة القدس هي مفتاح السلام ومفتاح الحرب.