بعد الشيخ جراح.. خطر التهجير يتهدد 700 مقدسي بسلوان

تعيش عشرات العائلات الفلسطينية، التي تقيم في حي ”بطن الهوى“ ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، واقعا مأساويا لا يختلف عن مأساة أهالي حي ”الشيخ جراح“، حيث باتوا مهددين بالتهجير والطرد من منازلهم لصالح المستوطنين اليهود.

وتصاعدت حدة الأوضاع في القدس المحتلة في الشهر الأخير، حيث بدأت بمحاولة تهجير أهالي حي ”الشيخ جراح“ من منازلهم، ثم امتدت إلى حي ”بطن الهوى“ في سلوان، في الوقت الذي تسعى فيه محكمة إسرائيلية لإصدار قرارات تسهل الاستيلاء على منازل الفلسطينيين.

وتترقب الأوساط الفلسطينية القاطنة في الحي انعقاد محكمة إسرائيلية، الأربعاء المقبل، للنظر في التماس عدد من العائلات الفلسطينية في حي ”بطن الهوى“ ضد قرارات إخلائها من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.

ودشن ناشطون فلسطينيون وسما للتفاعل حول جريمة التهجير الجديدة، بعنوان ”#انقذوا_حي_سلوان“ عبر تويتر، تبادلوا فيه الدعوات للتضامن والتناصر من أجل حماية سكان الحي.

وحذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من مغبة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ حملة تهجير وتطهير عرقي جديدة تطال مئات الفلسطينيين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان.

وقال الهدمي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“: إنه ”إلى جانب التهديد المحدق بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح فإن الخطر يتهدد أيضا عشرات العائلات في حي بطن الهوى في سلوان“.

وحذر الهدمي من أن التهجير القسري يتهدد 86 عائلة يزيد عدد أفرادها على 700 شخص، قسم كبير منهم من الأطفال والنساء، واحلال مستوطنين إسرائيليين مكانهم.

وتابع: ”تخطط السلطات الإسرائيلية لعملية تهجير عرقي واسعة بحي بطن الهوى بهدف تهويد بلدة سلوان في إطار المخططات التي وضعتها جماعات استيطانية إسرائيلية بدعم من الأجهزة الحكومية الإسرائيلية المختلفة، وعلى المجتمع الدولي سرعة التحرك لمنع الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية واستبدالها بالمستوطنين الإسرائيليين“.

وأشار الهدمي إلى أنه ليس ببعيد عن حي بطن الهوى، يتهدد الهدم أكثر من 100 منزل يقطنها 1550 فلسطينيا في حي البستان بسلوان.

وقال: ”نحذر من الخطر الذي يتهدد هذه المنازل بالهدم بعد أن رفضت بلدية الاحتلال المخططات الهندسية التي قدمها السكان كبديل عن الهدم“.

أهالي سلوان في القدس لا يقلون أهمية عن أهالي حي الشيخ جراح فيوجد لديهم ٧٠٠ شخص فلسطيني مهددون بالتهجير القسري والتطهير العرقي الذي تقوم به دولة الاحتلال لمناطق القدس الشرقية والضفة الغربية أهالي سلوان يواجهون أيضا التهديد بالإخلاء من منازلهم لمئات العائلات الفلسطينية جزء الاول👇 pic.twitter.com/n14arfVUlO — Farah Alkaabneh (@farahkaabneh) May 23, 2021

وأضاف: ”هدم هذه المنازل من شأنه أن يؤدي إلى تهجير سكان الحي قسريا، وفي ذات الوقت يمهد الطريق لتنفيذ مخطط استيطاني في المنطقة“.

بالتزامن مع ذلك، دعا رئيس الوزراء محمد اشتية إلى مسار جدي وحقيقي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وأكد اشتية ضرورة دعم مبادرة سياسية دولية تستند للقانون الدولي والشرعية الدولية لتحقيق ذلك، حيث لا يمكن الاستمرار في هذا الفراغ السياسي، وسياسة الأمر الواقع التي تديرها إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء: إن العدوان الإسرائيلي على القدس والأقصى لا يزال مستمرا، وأهلنا في حي الشيخ جراح لا زالوا يواجهون قرار طردهم من بيوتهم، وإن المواجهة في القدس والضفة وغزة أعادت الوهج للقضية الفلسطينية في المؤسسات المتعهدة مثل الأمم المتحدة.