مسؤول إسرائيلي: من الجيد اغتيال الضيف ولو على حساب جولة تصعيد جديدة

أكد مسؤول أمني إسرائيلي، أن اغتيال محمد الضيف رئيس أركان ذراع حماس العسكري، ما زال هدفاً لإسرائيل، حتى لو كان على حساب الدخول بجولة جديدة من التصعيد مع قطاع غزة.

ونقلت القناة ”13“ العبرية، عن مسؤول أمني كبير، قوله ”إذا كانت هناك فرصة عسكرية واستخباراتية لاغتيال محمد ضـيف من الجو، فمن الجيد لإسرائيل أن تفعل ذلك حتى لو على حساب جولة تصعيد جديدة في غـزة“.

وأعلنت إسرائيل أنها حاولت مرتين اغتيال محمد الضيف، خلال جولة التصعيد الأخيرة على قطاع غزة التي استمرت 11 يوماً، فيما تضمنت توصيات من الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية توجيهات بالتعامل مع قطاع غزة مثل سوريا، ما يعني إمكانية استهداف أشخاص أو أهداف لحماس حتى من دون أن يكون الطرفان في حالة حرب.

وتقاطعت هذه التصريحات، مع تصريحات أخرى لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه ”لا حصانة لقادة حماس بما في ذلك محمد الضيف، ويحيى السنوار“.

وأضاف في تصريحاته، أنا لم أبرم اتفاق حماية مع أي منهم، وليس لدي التزام بعدم تعرضهم للأذى.

وأوضح أنه ”لحين عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين سنسمح بمرور المستلزمات الإنسانية الأساسية فقط لغـزة“.

وتابع غانتس، ”هناك إجراءات أكثر محدودية مما كانت عليه عشية عملية حارس الأسوار ولن نسمح بتوسيع مساحة الصيد“.