3 إصابات بصفوف الأمن الأردني في أحداث شغب بمحافظة المفرق

أصيب 3 عناصر من قوات الأمن الأردني مساء الأحد، إثر اندلاع أحداث شغب خلال مداهمة منزل تحصن فيه 3 مطلوبين على خلفية مشاجرة جماعية في محافظة المفرق شرق البلاد.

وبحسب ما أكدته تقارير محلية فإن حالة رجال الأمن المصابين مستقرة حيث أصيبوا بإصابات طفيفة.

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واندلعت الأحد مشاجرة بين مجموعتين من الأشخاص في المفرق إثر خلافات سابقة بينهم، وتم ضبط عدد من الأشخاص المشاركين بالمشاجرة، ما تسبب باندلاع أعمال شغب من قبل ذوي المقبوض عليهم، سرعان ما استطاعت قوات الأمن تطويقها.

https://www.facebook.com/AlMamlakaTV/videos/1002164860550957

ونشر نشطاء وحساب قناة ”المملكة“ شبه الرسمية مقطع فيديو يظهر جانبا من أحداث الشغب أثناء مداهمة المنزل الذي اختبأ به 3 مطلوبين، إلا أن قوات الأمن استطاعت تطويق الأحداث والقبض على المطلوبين.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“ على لسان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع أعمال شغب نتيجة مشاجرة جماعية في المفرق.

وأوضح أن ”مشاجرة جماعية وقعت مساء اليوم بين مجموعتين من الاشخاص في مدينة المفرق إثر خلافات سابقة بينهم وتم ضبط عدد من المشاركين بالمشاجرة، مشيرا الى انه تم التعامل كذلك مع اعمال شغب قام بها ذوو المشاركين في المشاجرة وما زالت القوة الامنية في المكان للحفاظ على النظام العام“.