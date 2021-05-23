مسؤول عسكري عراقي يكشف تفاصيل استهداف عربة للميليشيات عند الحدود مع سوريا

استهدف طيران حربي، أمس السبت، عربة تابعة لأحد الفصائل المسلحة الموالية لإيران عند الحدود العراقية – السورية، فيما كشف مسؤول عراقي عسكري سبب هذا الاستهداف.

وذكرت وسائل إعلام محلية عراقية، أن طيرانًا حربيًا مجهولًا استهدف عجلة عسكرية نوع تويوتا، يطلق عليها ”الحوثية“ على الشريط الحدودي العراقي – السوري، تعود لأحد الفصائل المسلحة العراقية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤول عسكري عراقي لـ“إرم نيوز“، إن ”الطيران الحربي الذي استهدف إحدى عجلات الفصائل المسلحة، هو طيران أمريكي وفق المعلومات الأولية، والعجلة التي تم استهدافها هي عجلة حكومية رسمية تابعة لهيئة الحشد الشعبي، كان يستخدمها أحد الفصائل المسلحة للعبور نحو الأراضي السورية“.

وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن“التحقيقات الأولية أثبتت أن العجلة كانت تنقل أموالًا طائلة وكبيرة، عبارة عن دعم مالي للفصائل والمقاتلين العراقيين في الجانب السوري، وأن استهداف العجلة داخل الحدود العراقية، تسبب بمقتل عنصرين من الفصائل وإصابة آخر، لكن هناك تعتيمًا على هذا من قبل الفصائل“.

وأضاف أن“الفصائل المسلحة، بدأت تستخدم العبور البري بالعجلات الرسمية إلى سوريا لغرض نقل الأموال، بدل الحوالات المالية، كون تحرك الأموال مراقبًا بشكل دقيق من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، إضافة لتشديد من البنك المركزي العراقي“.

وختم المسؤول العراقي العسكري تصريحه بالقول إن“قيادة العمليات المشتركة العراقية وجهت بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بالحادث الذي وقع على الحدود العراقية – السورية، ومعرفة لمن تتبع عجلة الحشد، ولأي لواء قتالي في الهيئة، كون العبور نحو الأراضي السورية ممنوعًا وتعاقب أي جهة تقوم بذلك، دون علم وموافقة العمليات المشتركة حصرًا“.

إلى ذلك اتهم الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، أبرز الميليشيات المسلحة الموالية لطهران، إسرائيل بقصف عجلة على الحدود العراقية السورية.

ببساطة، تنكسّر شوكة العدو الصهيوني في فلسطين فيهاجم عجلةً ما على الحدود العراقية السوريةِ! النكتةُ ان محور المقاومة يضربكَ في تل ابيب وأسدود وانت تترنح فتقصف ابرياءً على حدودنا مع سوريا وتتخيل أن في ذلك نصرٌ لك! مازلت مذهول بالهزيمة ايها الاحمق — ابو الاء الولائي (@aboalaa_alwalae) May 22, 2021

وقال الولائي، عبر تغريدة على منصة تويتر:“ببساطة، تنكسر شوكة العدو الصهيوني في فلسطين فيهاجم عجلة ما على الحدود العراقية السورية!“.

وأردف أن“النكتة أن محور المقاومة يضربك في تل أبيب، وأسدود، وأنت تترنح فتقصف أبرياءً على حدودنا مع سوريا، وتتخيل أن في ذلك نصرًا لك، مازلت مذهولًا بالهزيمة أيها الأحمق“.

وتحتشد أكثر من 10 فصائل عراقية مسلحة في منطقة الحدود العراقية السورية منذ العام 2017، وتصاعدت أعدادها بعد ذلك تدريجيًا، وباتت تتوزع على شطري الحدود لمسافة 240 كيلومترًا من أصل 620 كيلومترًا، طول الحدود البرية بين الدولتين.

والهدف المعلن من هذا الحشد هو تأمين الحدود العراقية السورية من أي محاولات تسلل لبقايا مسلحي تنظيم ”داعش“، الذين تناثروا على طول الخريطة، ويقدر عددهم ببضع مئات، بحسب ما أعلنته بيانات لحكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي العام 2017، وتصريحات لقادة في ”الحشد الشعبي“، الذين أكدوا أن وجود فصائلهم المسلحة هو لتأمين الحدود العراقية السورية.

غير أنه ومنذ ذلك الوقت، تحولت المنطقة الحدودية إلى نقطة جذب لمختلف الفصائل المسلحة، خاصة من محور القائم ـ التنف ـ البو كمال العراقي السوري.

وأبرز هذه الفصائل: ميليشيات ”كتائب حزب الله“ العراقية، و“النجباء“، و“العصائب“، و“سيد الشهداء“، و“لواء الطفوف“.

ويرى مسؤولون عراقيون ومراقبون أن ملف تأمين الحدود من خطر ”داعش“ بات الغطاء الرئيس لوجود تلك الميليشيات، علمًا بأن قوات الجيش العراقي باتت تمسك الملف بتمكن واضح، ويتحدث هؤلاء عن أن الهدف الرئيس هو ما بات يطلق عليه مشروع طريق طهران ــ بيروت الذي يمر عبر الأنبار، إلى جانب أهداف أخرى تتعلق بالوجود الأمريكي في مناطق شرق وشمال سوريا.

ووجود هذه الفصائل وتوغلها داخل العمق السوري، جعلها عرضة لقصف جوي 5 مرات منذ العام 2018.

ولا تملك الحكومة العراقية أي تفاصيل حول عدد تلك الفصائل أو عديد أفرادها، سواء أكانت في الجانب العراقي أم في الجانب السوري، كما لا تملك الحكومة تفاصيل حول الترسانة التي تملكها تلك الفصائل، في ظل تصاعد عمليات التهريب عبر الحدود لمواد مختلفة تخرج من العراق إلى سوريا بوصاية تلك الميليشيات.