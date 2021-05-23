نجاة الناشط العراقي عماد العكيلي من محاولة اغتيال

نجا الناشط في الاحتجاجات الشعبية عماد العكيلي اليوم الأحد، من محاولة اغتيال بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال ناشطون ووسائل إعلام محلية: إن ”عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل سيارة الناشط العكيلي، انفجرت عندما اقترب من ساحة الحبّوبي، مركز الاحتجاج الرئيس في المحافظة، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة“.

وأضافت المصادر، أن ”عددا من المواطنين، هرعوا إلى موقع الحادث، ونقلوا الناشط إلى المستشفى، بعد وصول سيارة الإسعاف، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا في الحادثة“.

وبحسب زملاء الناشط، فإن إصابته بليغة في المنطقة السفلى.

وتأتي محاولة اغتيال العكيلي مع تصاعد الاغتيالات السياسية في البلاد، التي تنشط غالبا قبل أشهر من الانتخابات.

واغتال مسلحون مجهولون مطلع الشهر الجاري، الناشط في تظاهرات كربلاء إيهاب الوزني، وهو أحد الأصوات المعارضة للمجموعات المسلحة.

ومن المقرر انطلاق احتجاجات واسعة، يوم الثلاثاء في العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى، للتنديد باغتيال النشطاء، والضغط على المؤسسة العسكرية بالكشف عن المتورطين بتلك الأعمال.