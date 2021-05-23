وفد عراقي برئاسة مستشار الأمن القومي يبدأ زيارة رسمية لرام الله

يبدأ وفد عراقي برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، زيارة رسمية لرام الله.

وقال المكتب الإعلامي للمستشارية في بيان مقتضب، إن ”مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي توجه إلى رام الله في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس“.

وفي الوقت الذي يزور فيه الوفد العراقي رام الله، يتوقع أن يصل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى العاصمة بغداد في وقت لاحق اليوم.

وقال السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل، إن ”المالكي سيزور العراق، بصفته مبعوثا من الرئيس الفلسطيني وسيلتقي خلال زيارته الرئاسات الثلاث وعددا من القيادات السياسية العراقية“.