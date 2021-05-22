قناة عبرية تكشف توصيات الجيش الإسرائيلي للتعامل مع غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن توصيات قدمها الجيش الإسرائيلي للحكومة الإسرائيلية لاتخاذ أسلوب جديد للتعامل مع قطاع غزة.

وذكرت القناة ”12“ العبرية، أن توصيات الجيش الإسرائيلي للحكومة، تبنت سياسة جديدة تجاه غزة بعد عملية ”حارس الأسوار“، التي انتهت فجر الجمعة.

وقالت القناة العبرية، إن ”توصيات الجيش، تمثلت بتغيير طبيعة الرد على كل انتهاك من غـزة مثل بالون أو صاروخ بحيث يكون ردا غير متناسب وقويا جدا“.

وأضافت القناة العبرية، أن التوصيات تضمنت أن يعتبر الجيش غزة، مثل سوريا، وستعمل مؤسسة الأمن بأكملها، متمثلة بالجيش، والشاباك، والموساد، ضد تعاظم قوة حمـاس كما يفعلون في سوريا.

وتابعت القناة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي أوصى أيضا بقطع حالة الاتصال الذي حاولت حمـاس القيام به بين غـــزة والقدس، وعدم قبول أي حادثة ترد فيها غزة على ما يحدث في القدس.

وأوصى الجيش بإعادة تأهيل قطاع غـــزة من خلال تعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية، ومشترطا أن يكون هناك حالة هدوء، مقابل التأهيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي في توصياته إلى اعتبار عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين مطلباً رئيسياً من وجهة نظر إسرائيل.