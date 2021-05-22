اغتيالات سياسية و"انفلات" ميليشيات.. العراق يواجه تحدي تأمين الانتخابات النيابية

أطلت الاغتيالات السياسية برأسها على الواقع العراقي مجددا، في ظل الاستعدادات الجارية، لإجراء الانتخابات النيابية، وسط أجواء أوضاع أمنية معقدة، ومساعٍ حكومية للسيطرة على المجموعات المسلحة.

ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات برلمانية مبكرة، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت عام 2019.

واغتال مسلحون مجهولون، الجمعة، الناشط هشام المشهداني، عضو تحالف ”عزم“، في منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد، بينما اغتال آخرون، موظفا في مفوضية الانتخابات في محافظة ميسان جنوب البلاد.

وأثارت تلك التطورات، مخاوف سياسية من مسألة تأمين الاقتراع المبكر فيما طالب نواب في البرلمان، بتأجيل الانتخابات لحين تهيئة الظروف المناسبة.

وقال عضو مجلس النواب، محمد الخالدي، إن ”الأوضاع الجارية في البلاد، لا تسمح بإجراء الانتخابات في موعدها، وربما كان الاقتراع الذي أجري عام 2018، في حال ووضع سياسي أفضل مما نحن عليه الآن“، مشيرا إلى ”حاجة الحكومة لمزيد من الوقت لتهيئة الأجواء الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، وحتى الدولية في المنطقة“.

وأضاف الخالدي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أنه ”يجب تعديل قانون الانتخابات واعتماد النظام البايومتري حصراً، لمنع أي محاولة للتزوير، وفي حال أجريت الانتخابات، ستواجه نتائجها اعتراضات وانتقادات، من قبل بعض الكتل السياسية بداعي التزوير“.

ولفت إلى أن ”الأفضل تأجيل الانتخابات لحين استكمال كل الإجراءات المطلوبة للاقتراع“.

من جهتها، اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم السبت حوادث الاغتيال الأخيرة ”عمليات إرهاب“، بينما أشارت إلى عزمها عقد اجتماع بحضور قادة أمنيين لتدارس التطورات الأخيرة.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي في تصريح لوكالة الأنباع العراقية إن ”جميع حوادث الاغتيال تدخل في خانة الإرهاب، ومن المقرر استضافة الوزراء الأمنيين ورئيس هيئة الحشد الشعبي لتدارس التطورات الأمنية الأخيرة“، مشددا على ”وجوب السيطرة على السلاح وحصره بيد الدولة“.

ولفت إلى أن ”الاغتيالات التي تستهدف الأبرياء تتم عبر هذا السلاح، سواء كانوا مثقفين أو ناشطين أو مرشحين للانتخابات وغيرهم من أفراد المجتمع“.

لكن مفوضية الانتخابات قالت إنها ”جادة وحريصة على إتمام الاستحقاق الانتخابي المرتقب بمستوى عالٍ من الشفافية والنزاهة، وإن مكاتب المفوضية في جميع المحافظات تركز الآن على توفير كل السبل لإنجاح الانتخابات ونيلها ثقة العراقيين وقواهم الوطنية“.

وأعلنت في بيان رسمي اليوم السبت عن ”جاهزيتها التامة لموعد 10 تشرين الأول المقبل؛ لما لهذه الانتخابات من أهمية بالغة وانعكاس على مجمل الأوضاع في العراق“.

ولفتت الى أن ”مسألة الأمن الانتخابي بمفاصله المختلفة؛ من المسؤوليات الكبرى للحكومة التي وظفت لأجله كل جهود الوزارات والجهات المعنية لتحقيقه وتوفير الأجواء المناسبة لإقامة الانتخابات، وهو ما تشكلت على أساسه اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وفق الأمر الديواني رقم 35“.

وشهدت محافظة كربلاء مؤخرا اغتيال الناشط في التظاهرات إيهاب الوزني، الأمر الذي دفع قوى سياسية عدة إلى الانسحاب من السباق الانتخابي، بسبب ضعف الحماية للعملية الانتخابية كما قالت.

وقال الخبير في الشأن الأمني ميثاق القيسي، إن ”القوات الأمنية العراقية، قادرة على حماية الانتخابات النيابية، وتوفير الأجواء الآمنة، للمرشحين، بشرط وجود الإرادة السياسية من قبل الأحزاب والقوى التي تتحكم في المشهد الأمني، وتفرض أجنداتها بشكل دائم على مجمل مفاصل عمل المؤسسات العسكرية في البلاد“.

وأضاف القيسي، لـ“إرم نيوز“ أن ”المجموعات المسلحة، مازالت تعبث بأمن المواطنين، وعلى الرغم من وجود إجراءات حكومية لمواجهتهم، إلا أنها بحاجة إلى غطاء سياسي، وستكون مسألة إنهاء تلك الميليشيات سهلة جداً“.

ولفت إلى ”أهمية الأمن الانتخابي، لما يعنيه ذلك بعد الانتخابات، في إقناع المواطنين، بصدقية النتائج التي ستتمخض عنها“.