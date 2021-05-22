رغم تهديد إسرائيل باغتياله.. رئيس "حماس" يحيى السنوار يتجول في غزة (فيديو)

ظهر رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم السبت، لأول مرة منذ التصعيد العسكري الإسرائيلي في القطاع، الذي استمر 11 يوماً.

وشارك السنوار، إلى جانب عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، في تقديم العزاء لعائلة قائد لواء غزة في كتائب القسام الجناح المسلح لحماس، الذي اغتالته إسرائيل خلال الأيام الأولى لجولة التصعيد هذه.

https://twitter.com/EremNews/status/1396149818570035201

ويعتبر هذا الظهور الأول لزعيم حماس في قطاع غزة، الذي قالت إسرائيل إنها حاولت اغتياله في إحدى الغارات التي استهدفت القطاع، فيما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزله في محافظة خان يونس جنوب القطاع.

رغم التهديدات الإسرائيلية باغتياله.. رئيس حركة حماس في #غزة يحيى السنوار يتجول في شوارع القطاع ويلتقي بالأهالي. pic.twitter.com/Uuek4Rb6Uv — رضوان الأخرس (@rdooan) May 22, 2021

كما ظهر مرة أخرى بعدها بساعات قليلة في شوارع محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط سوق شعبي في المحافظة

🇵🇸 مباشر وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة القائد الدكتور يحي السنوار يتجول بين المواطنين . الصحفي حسن اصليح 🔵🔊اخبار•Com🔊🔵 pic.twitter.com/U8mRD8dgP6 — 🔊اخبار.Com🔊 (@aboghazihneineh) May 22, 2021

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تحدث، اليوم السبت، عن إمكانية استهداف قادة حركتي حماس والجهاد في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال غانتس إن ”إسرائيل لن ترضى بإطلاق أي قذيفة صاروخية تجاه أراضيها حتى ولو كانت بكميات قليلة“.