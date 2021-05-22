أخبار

رغم تهديد إسرائيل باغتياله.. رئيس "حماس" يحيى السنوار يتجول في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 18:46 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 20:05 GMT

رغم تهديد إسرائيل باغتياله.. رئيس "حماس" يحيى السنوار يتجول في غزة (فيديو)

ظهر رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم السبت، لأول مرة منذ التصعيد العسكري الإسرائيلي في القطاع، الذي استمر 11 يوماً. وشارك السنوار، إلى جانب عضو

+A -A
المصدر: غزة - إرم نيوز

ظهر رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم السبت، لأول مرة منذ التصعيد العسكري الإسرائيلي في القطاع، الذي استمر 11 يوماً.

وشارك السنوار، إلى جانب عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، في تقديم العزاء لعائلة قائد لواء غزة في كتائب القسام الجناح المسلح لحماس، الذي اغتالته إسرائيل خلال الأيام الأولى لجولة التصعيد هذه.

https://twitter.com/EremNews/status/1396149818570035201

 

ويعتبر هذا الظهور الأول لزعيم حماس في قطاع غزة، الذي قالت إسرائيل إنها حاولت اغتياله في إحدى الغارات التي استهدفت القطاع، فيما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزله في محافظة خان يونس جنوب القطاع.

كما ظهر مرة أخرى بعدها بساعات قليلة في شوارع محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط سوق شعبي في المحافظة

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تحدث، اليوم السبت، عن إمكانية استهداف قادة حركتي حماس والجهاد في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال غانتس إن ”إسرائيل لن ترضى بإطلاق أي قذيفة صاروخية تجاه أراضيها حتى ولو كانت بكميات قليلة“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play