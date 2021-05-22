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الشرطة الإسرائيلية تقمع تظاهرة مطالبة برفع الحصار عن حي الشيخ جراح (فيديو)‎
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 17:12 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 18:35 GMT

الشرطة الإسرائيلية تقمع تظاهرة مطالبة برفع الحصار عن حي الشيخ جراح (فيديو)‎

اعتدت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، على المشاركين في مسيرة نظمت عند المدخل الغربي لحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، التي جاءت للمطالبة بوضع حد

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المصدر: القدس - إرم نيوز

اعتدت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، على المشاركين في مسيرة نظمت عند المدخل الغربي لحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، التي جاءت للمطالبة بوضع حد لاعتداءات المستوطنين ورفع الحصار المتواصل على الحي منذ 14 يوماً.

 

وشارك في المسيرة، إلى جانب الفلسطينيين في القدس المحتلة، نشطاء سلام، ورددوا الهتافات المنددة بحصار الحي وبممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق الأهالي هناك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وكثفت الشرطة الإسرائيلية من انتشارها على مداخل الحي، ومنعت المواطنين من الوصول إلى البيوت المحاصرة، والمهدد أصحابها بالتهجير القسري لصالح المستوطنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه الطبية تعاملت مع إصابة بقنبلة صوت في الرأس بحي الشيخ جراح، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبدأت معاناة أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، عندما وضعت المباني التي يقطنون فيها تحت وصاية ”حارس الأملاك العامة الإسرائيلي“.

وبحسب مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عام 2020، فقد رُفعت دعاوى إخلاء ضد ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك أسر في الشيخ جراح، معظمها كانت بمبادرة من ”جمعيات استيطانية“، ما يعرض 970 شخصا، بمن فيهم 424 طفلا، لخطر التشريد.

يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أجلت مؤخراً جلسة استماع بشأن إخلاء أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح المستوطنين، فيما تنتظر ثلاث عائلات أخرى في الحي ذاته قراراً مماثلا في شهر آب المقبل.

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