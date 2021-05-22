باسيل يدافع عن عون: رسالة الرئيس لم تهدف لسحب تشكيل الحكومة من الحريري

قال السياسي اللبناني جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس ميشال عون، السبت، إن الأخير لم يكن يهدف إلى سحب تكليف رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في رسالة بعثها إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، وذكر فيها أن الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ.

وكان قد تم تكليف الحريري، السياسي السني، في أكتوبر/تشرين الأول، بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل 200 شخص وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة.

لكن الخلاف بين الحريري وعون حول تشكيل الحكومة مستمر منذ شهور. ولا يزال دياب رئيسا لحكومة تصريف أعمال، غير أن المستثمرين عبروا عن قلقهم من عدم إمكانية إجراء الإصلاحات اللازمة لإنهاء الأزمة المالية؛ في ظل عدم وجود حكومة جديدة.

وقال عون في رسالة تُليت أمام مجلس النواب، أمس الجمعة، إن ”الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة“.

واعتبر بعض الساسة هذا بمثابة إعلان فعلي لضرورة إيجاد مسؤول آخر لتولي رئاسة الوزراء، لكن باسيل الذي يرأس التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، قال إن ”سحب التكليف من الحريري ليس هدف عون“. مضيفا في جلسة برلمانية انعقدت لمناقشة الرسالة، أن ”الهدف ليس من أجل سحب التكليف من الرئيس المكلف“.

وقال الحريري أمام مجلس النواب، السبت، إنه ”لن يشكل حكومة كما يريدها فريق عون“، مضيفا: ”لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم“.

وانتهت الجلسة البرلمانية بدعوة من رئيس مجلس النواب للحريري، لتشكيل حكومة بموافقة عون.