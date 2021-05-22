بعد هنية.. النخالة يشكر إيران على إمداد "الجهاد الإسلامي" بالمال والسلاح

وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، الشكر لإيران ومرشدها والحرس الثوري الإيراني، على تزويد الحركة بالمال والسلاح، وذلك بعد أقل من يوم على توجيه رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ذات الرسالة لإيران.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بين النخالة واللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري في إيران، وفق ما أعلنت الجهاد الإسلامي في بيان صدر عنها، السبت، مبينة أن النخالة شكر طهران على دعمها للفصائل المسلحة بغزة.

وحسب البيان للحركة، قال النخالة، إن ”التصعيد الأخير في غزة مثل معركة مفصلية في تاريخ الصراع مع إسرائيل، خاصة وأنه كان ضمن وحدة فلسطينية داخلية غير مسبوقة، وضمن محور متماسك يؤمن بتحرير القدس ويعمل للدفاع عنها“.

وأضاف أن ”الانتصار العظيم الذي حققه الشعب الفلسطيني في هذه المعركة هو انتصار لكل أبناء الأمة الشرفاء، وأن شعوب الأمة شريكة في هذا النصر، وأنها ستكون معنا وبجانبنا في معارك تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك“.

في المقابل، وجه سلامي التحية لشهداء التصعيد الأخير في غزة، معتبرا أن ما حدث في غزة ”نصر عظيم ومعجزة إلهية، وهزيمة لإسرائيل وداعميها“، مشددا على أن ”إيران لن تترك الشعب الفلسطيني وحيدا، وستدعمه حتى اللحظة الأخيرة بكل الإمكانيات“.

وأمس الجمعة، وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الشكر لإيران على تزويدها الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة بالمال والسلاح.

وقال هنية: ”أوجه الشكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة، إيران لم تبخل بمد المقاومة بالمال والسلاح والتقنيات“، مؤكدا أن ”المقاومة الباسلة سجلت نصرا عظيما استراتيجيا مركّبا، وأن ما تحقق هو نصر إلهي رباني بعدما انتفضت غزة لتدافع عن القدس“.