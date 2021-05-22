الحريري يشن هجوما لاذعا ضد عون: لن أشكل حكومة كما يريدها فخامة الرئيس

شن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري هجوما لاذعا ضد الرئيس اللبناني ميشل عون متهما إياه بتعطيل تشكيل الحكومة.

وشدد الحريري خلال جلسة برلمانية، اليوم السبت، على أنه لن يشكل الحكومة وفقا لرغبة الرئيس أو رغبة أي فريق سياسي، مضيفا: ”لن أشكل سوى حكومة أخصائيين غير حزبيين قادرين على وقف الانهيار في لبنان“.

لا يكتفي فخامة الرئيس بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، بل يزعم في رسالته إليكم ان رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن اجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور مع رئيس الجمهورية! #مجلس_النواب — Saad Hariri (@saadhariri) May 22, 2021

وطرح الحريري اقتراحا بالقول: ”ما على فخامة الرئيس إذا إلا الإفراج عن التشكيلة، لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، فإذا فشلت في نيل الثقة، يكون قد تحقق له ما يريد، وتخلص من رئيس الحكومة، وأعطى المجلس النيابي الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة“.

ما على فخامة الرئيس اذن إلا الافراج عن التشكيلة، لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، فإذا فشلت في نيل الثقة، يكون قد تحقق له ما يريد، وتخلص من رئيس الحكومة، واعطى المجلس النيابي الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة #مجلس_النواب — Saad Hariri (@saadhariri) May 22, 2021

وتابع الحريري: نحن باختصار أمام رئيس للجمهورية يصرّ على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على أن مجلسكم الكريم، علاوة على أنه دون سواه من يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة أو يمنعها.

وأوضح الحريري أن الرئيس اللبناني ”يمتلك خبرة كبيرة، لا بل باعا طويلا في تعطيل تشكيل الحكومات لأشهر طويلة“، مبينا أن عون ”يريد فرض أسماء معينة وفرض الثلث المعطل“.

نحن باختصار امام رئيس للجمهورية يصرّ على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على ان مجلسكم الكريم، علاوة على انه دون سواه من يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة او يمنعها. #مجلس_النواب — Saad Hariri (@saadhariri) May 22, 2021

وقال الحريري: دعوتي الصادقة إلى فخامة رئيس الجمهورية، وفريقه السياسي، أن يكفوا في هذه السنة الأخيرة المتبقية من عهده عن محاربة طواحين الهواء، والخروج من الأزقة الضيقة، التي علقوا فيها طوال خمسة أعوام، فأوصلتنا وأوصلتهم إلى هنا.

دعوتي الصادقة إلى فخامة رئيس الجمهورية، وفريقه السياسي، ان يكفوا في هذه السنة الاخيرة المتبقية من عهده عن محاربة طواحين الهواء، والخروج من الازقة الضيقة، التي علقوا فيها طوال خمسة اعوام، فأوصلتنا وأوصلتهم إلى هنا. #مجلس_النواب — Saad Hariri (@saadhariri) May 22, 2021

وأضاف الحريري: لا يكتفي فخامة الرئيس بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، بل يزعم في رسالته إلى مجلس النواب أن رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن إجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور مع رئيس الجمهورية“.

نحن امام رئيس جمهورية يستخدم حقه الدستوري بمخاطبة المجلس النيابي، للاعلان عن نيته مواصلة تعطيل الدستور، وتعطيل ارادة المجلس الدستورية، عبر تعطيل تشكيل الحكومة، لالغاء مفاعيل اختيار المجلس النيابي لشخصي رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة.#مجلس_النواب — Saad Hariri (@saadhariri) May 22, 2021

وتابع رئيس الوزراء المكلف: ”أكثر ما يحزنني أن فترة الفراغ الخطيرة التي يسأل عنها فخامة الرئيس في رسالته، ليست فراغا مطلقا، بل تمتلئ بالمعارك الدخانية وتهديم المؤسسات، والفضيحة غير المسبوقة في الدبلوماسية، والتنكيل بالعملة الوطنية، كأنهم ما تعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا، كما في المقولة الشهيرة“.

اكثر ما يحزنني ان فترة الفراغ الخطيرة التي يسأل عنها فخامة الرئيس في رسالته، ليست فراغا مطلقا، بل تمتلئ بالمعارك الدخانية وتهديم المؤسسات، والفضيحة غير المسبوقة في الدبلوماسية، والتنكيل بالعملة الوطنية، كأنهم ما تعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا، كما في المقولة الشهيرة. #مجلس_النواب — Saad Hariri (@saadhariri) May 22, 2021

وتعهد الحريري بمواصلة العمل قائلا: إني ألتزم أمام مجلسكم الكريم، وأمام الشعب اللبناني وأمام الله، بأنني لن أكل، ولن أمل، وسأواصل العمل على استقطاب الدعم، لمكافحة الانهيار، وفتح بارقة أمل أمام بلدنا وأهلنا الطيبين في كل أرجائه، وفي المغتربات“.

إني التزم امام مجلسكم الكريم، وامام الشعب اللبناني وامام الله، بأنني لن اكل، ولن امل، وسأواصل العمل على استقطاب الدعم، لمكافحة الانهيار، وفتح بارقة امل امام بلدنا وأهلنا الطيبين في كل ارجائه، وفي المغتربات.#مجلس_النواب — Saad Hariri (@saadhariri) May 22, 2021