أخبار

الحريري يشن هجوما لاذعا ضد عون: لن أشكل حكومة كما يريدها فخامة الرئيس
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 12:41 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 14:00 GMT

الحريري يشن هجوما لاذعا ضد عون: لن أشكل حكومة كما يريدها فخامة الرئيس

شن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري هجوما لاذعا ضد الرئيس اللبناني ميشل عون متهما إياه بتعطيل تشكيل الحكومة. وشدد الحريري خلال جلسة برلمانية، اليوم

+A -A
المصدر: إرم نيوز

شن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري هجوما لاذعا ضد الرئيس اللبناني ميشل عون متهما إياه بتعطيل تشكيل الحكومة.

وشدد الحريري خلال جلسة برلمانية، اليوم السبت، على أنه لن يشكل الحكومة وفقا لرغبة الرئيس أو رغبة أي فريق سياسي، مضيفا: ”لن أشكل سوى حكومة أخصائيين غير حزبيين قادرين على وقف الانهيار في لبنان“.

وطرح الحريري اقتراحا بالقول: ”ما على فخامة الرئيس إذا إلا الإفراج عن التشكيلة، لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، فإذا فشلت في نيل الثقة، يكون قد تحقق له ما يريد، وتخلص من رئيس الحكومة، وأعطى المجلس النيابي الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة“.

وتابع الحريري: نحن باختصار أمام رئيس للجمهورية يصرّ على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على أن مجلسكم الكريم، علاوة على أنه دون سواه من يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة أو يمنعها.

وأوضح الحريري أن الرئيس اللبناني ”يمتلك خبرة كبيرة، لا بل باعا طويلا في تعطيل تشكيل الحكومات لأشهر طويلة“، مبينا أن عون ”يريد فرض أسماء معينة وفرض الثلث المعطل“.

وقال الحريري: دعوتي الصادقة إلى فخامة رئيس الجمهورية، وفريقه السياسي، أن يكفوا في هذه السنة الأخيرة المتبقية من عهده عن محاربة طواحين الهواء، والخروج من الأزقة الضيقة، التي علقوا فيها طوال خمسة أعوام، فأوصلتنا وأوصلتهم إلى هنا.

وأضاف الحريري: لا يكتفي فخامة الرئيس بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، بل يزعم في رسالته إلى مجلس النواب أن رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن إجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور مع رئيس الجمهورية“.

 

وتابع رئيس الوزراء المكلف: ”أكثر ما يحزنني أن فترة الفراغ الخطيرة التي يسأل عنها فخامة الرئيس في رسالته، ليست فراغا مطلقا، بل تمتلئ بالمعارك الدخانية وتهديم المؤسسات، والفضيحة غير المسبوقة في الدبلوماسية، والتنكيل بالعملة الوطنية، كأنهم ما تعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا، كما في المقولة الشهيرة“.

وتعهد الحريري بمواصلة العمل قائلا: إني ألتزم أمام مجلسكم الكريم، وأمام الشعب اللبناني وأمام الله، بأنني لن أكل، ولن أمل، وسأواصل العمل على استقطاب الدعم، لمكافحة الانهيار، وفتح بارقة أمل أمام بلدنا وأهلنا الطيبين في كل أرجائه، وفي المغتربات“.

ولم يغفل الحريري عن انتقاد وزير الخارجية المستقيل شربل وهبة، إذ قال: ”وزير الخارجية ذكرنا قبل أيام قليلة، أيا من الأخطاء الكبيرة، لا بل الخطايا المميتة، يمكن للأزلام أن يرتكبوها“، في إشارة إلى انتقادات وجهها الوزير اللبناني في برنامج تلفزيوني إلى السعودية.
ووجه الحريري في مستهل كلامه تحية لأهالي فلسطين، قائلا: أمام الصمود الفلسطيني تصغر صغائرنا السياسية الضيقة، فقضيتهم كانت وستبقى قضيتنا العربية المركزية. لفلسطين ولشعبها من هذا المنبر ألف ألف تحية“.

وكان عون قد أرسل رسالة إلى البرلمان اللبناني عبر رئيسه نبيه بري، قال فيها إن ”آثار التأخير السلبية انعكست على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام، وحالت دون معالجة ملفات حساسة“.

وأضاف عون ”لا يجوز أن تبقى أسباب التأخير موضع تكهن أو اجتهاد ولا أن يبقي تشكيل الحكومة إلى أفق غير محدد، وعلى رئيس الحكومة المكلف السهر على عدم نشوء أعراف دستورية خاطئة (الالتزام بالدستور) عند التشكيل“.

وحمّل الرئيس اللبناني، الحريري مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة، قائلا: ”أصبح من الثابت أن رئيس الوزراء المكلف لا يزال يتجاهل كل مهلة معقولة لتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play