إسماعيل هنية يتصل بقائد الحرس الثوري الإيراني لشكره على الدعم

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اتصل اليوم السبت، بقائد الحرس الثوري الإيراني لشكره على الدعم، بعد الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.

وكان هنية قد قال أمس الجمعة في إطلالة تلفزيونية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل برعاية مصرية: ”أوجه الشكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة.. إيران لم تبخل عن مد المقاومة بالمال والسلاح والتقنيات“.

وأفادت المصادر اليوم أن إسماعيل هنية ”قدم الشكر مجددا لإيران، خلال اتصال هاتفي أجراه مع قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي“.

وقالت وكالة ”مهر“ إن هنية ”أشاد بدعم إيران السياسي والميداني لفصائل المقاومة الفلسطينية مقابل الاحتلال، ومواقفها الإيجابية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني“.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بحسب المصدر: ”الآن ندخل مرحلة جديدة في تاريخ صراع الأمة الإسلامية الذي يتمحور حول القدس والمسجد الأقصى“.

من جهته، اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني أن معركة الفصائل الفلسطينية الأخيرة مع إسرائيل تُعد إنجازا لجماعات المقاومة، مشددا على أن ”إيران مستعدة لتقديم كافة أنواع المساعدات لقوات المقاومة دون أي تقصير في هذا الأمر“.

وقال اللواء سلامي خلال الاتصال إن ”الحرس الثوري الإيراني سيقف مع الشعب الفلسطيني إلى انهيار إسرائيل وزوالها“.

انتقادات

وواجهت حركة حماس عاصفة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، بعد أن شكر رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أمس إيران على تقديم الدعم لجماعته بالمال والسلاح.

وعبر طيف عريض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب عن خيبة أملهم من تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تجاه طهران، حيث قالوا إنها ”لا تراعي مشاعر ضحايا إيران في المنطقة“.