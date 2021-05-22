عناصر من داعش يقتلون زعيمًا قبليًا عراقيًا بعد محاولة اختطافه

أفادت مصادر أمنية عراقية، أن عناصر من تنظيم داعش أقدموا، فجر اليوم السبت، على قتل الزعيم القبلي مجيد المسرهد العبيدي، في محافظة صلاح الدين، وذلك عقب فشل محاولة اختطافه.

وذكرت المصادر أن“مسلحين من التنظيم اقتحموا منزل العبيدي، في محاولة لاختطافه، لكنهم فشلوا، حيث قتل العبيدي أحد المهاجمين، وذلك في داره الواقعة بمنطقة العيث شرق صلاح الدين“.

وأضافت تلك المصادر، أن“عناصر التنظيم قاموا بفتح نيران أسلحتهم على العبيدي، وأردوه قتيلًا، وأخذوا جثة زميلهم، ثم فروا في اتجاه البساتين المجاورة“.

ووصلت قوة أمنية إلى موقع الهجوم، بعد انسحاب المجموعة المهاجمة إلى منطقة نائية، ونقلت جثة الضحية للطب العدلي تمهيدًا لدفنه في مقبره القرية.

وتأتي الحادثة بعد ساعات على اغتيال رئيس تجمع شباب الطارمية الإغاثي والتطوعي داخل قضاء الطارمية، هشام الحجازي، شمال العاصمة بغداد من طرف مسلحين مجهولين.