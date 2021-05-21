بايدن: لا سلام حتى تعترف المنطقة صراحة بحق إسرائيل في الوجود

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه لا سلام إلى أن تعترف المنطقة صراحة بحق إسرائيل في الوجود.

وأضاف بايدن، إنه لا تغيير في التزامه تجاه إسرائيل وأمنها، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي الذي يقوده لا يزال يؤيد إسرائيل.

وقال بايدن إنه يصلي من أجل صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكد بايدن تأييده حل الدولتين، مشيرا إلى أنه الحل الوحيد.

وقال بايدن، إنه يسعى لطرح حزمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بعد 10 أيام تعرض فيها القطاع لغارات جوية إسرائيلية مكثفة أحدثت دمارا واسعا في أغلب القطاعات الحيوية.