صحيفة عبرية: إسرائيل تضع لإعادة إعمار غزة شرطا من الصعب تنفيذه

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء الجمعة، إنه مع نجاح تثبيت وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة طوال الـ 24 ساعة الماضية، تبقى هناك العديد من الأسئلة بشأن الخطوات التالية والتي تتعلق بإعادة إعمار غزة، فضلا عن مطالب الطرفين التي يبدو وأن بعضها سيكون صعب المنال.

ووفق صحيفة ”يديعوت احرونوت“، تشترط إسرائيل في ملف الإعمار الذي يشمل تدشين مشاريع مدنية في قطاع الكهرباء والمياه والتشغيل، تعهد حماس بنزع سلاح الحركة، وهو شرط كانت حماس ترفضه في كل مرة تطرحه إسرائيل.

وتابعت إن من الشروط الإسرائيلية أيضا حل ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين وإعادة رفاة جنودها من أيدي الحركة، وهو ما أكد عليه وزير الدفاع بيني غانتس في حديثه للصحيفة، إذ أشار إلى أن إسرائيل ”لا يمكنها التوصل إلى اتفاق لإعادة اعمار غزة أو أي تسوية سياسية من دون حل أزمة الأسرى والمفقودين“.

وتريد إسرائيل من حماس تعهدا بشأن وقف العمليات التي تشمل إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة، وتقول إنها سترد بقوة لو حدث ذلك بعد التهدئة.

وفي المقابل، تقول الصحيفة إن حماس تطالب بتعهدات إسرائيلية بشأن القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ونقلت عن زعيم الحركة إسماعيل هنية قوله إن ”القدس هي بؤرة الصراع“، وأن الشعب الفلسطيني والمقاومة ستواصل النضال من أجل القدس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية إن هناك مخاوف من رفض إسرائيل شروط حماس، وأن هناك حالة من عدم التفاؤل بشأن الاتصالات الجارية، وأن أساس الرفض الإسرائيلي قد ينبع من شروط حماس بشأن القدس، مع أن التفاهمات الأولية ربما تسير بشكل معقول، لكن المخاوف تتعلق بأسس الهدنة طويلة الأمد.