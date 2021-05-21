اغتيال الناشط العراقي هشام الحجازي بهجوم مسلح شمال بغداد

اغتال مسلحون مجهولون، الجمعة، الناشط في مجال الإغاثة، هشام الحجازي، شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت مصادر أمنية عراقية، ووسائل إعلام محلية، أن مسلحين مجهولين اغتالوا الشاب ”هشام الحجازي“، وهو رئيس تجمع شباب الطارمية الإغاثي والتطوعي داخل قضاء الطارمية.

شهيد الطارمية

ابن العم

هشام الحجازي

الف لعنه على كل من شارك بقتلك pic.twitter.com/FIOgzICP5y — يونس المشهداني (@5uqfmKUKotNgndv) May 21, 2021

وبحسب المصادر، فإن الحجازي تعرض إلى هجوم مسلح في أحد شوارع المدينة، دون معرفة الجهة التي تقف خلف تلك العملية.

#العراق

إغتيال الشاب "هشام الحجازي" أثر هجوم مسلح في الطارمية. pic.twitter.com/Kv9dC7umh5 — Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa6y7b9d3w) May 21, 2021

ويعمل الحجازي، في تقديم المساعدات والإعانات للعوائل الفقيرة في منطقة الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

وتصاعدت خلال الفترة الماضية، عمليات استهداف النشطاء في الاحتجاجات الشعبية، والمجالات الأخرى، فيما تعلن القوات الأمنية بين الحين والآخر، القبض على بعض المتورطين في تلك العمليات، وسط مطالبات بالكشف عنهم، وإجراء محاكمات عادلة لهم.