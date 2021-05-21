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اغتيال الناشط العراقي هشام الحجازي بهجوم مسلح شمال بغداد
تاريخ النشر: 21 مايو 2021 21:26 GMT
تاريخ التحديث: 21 مايو 2021 22:45 GMT

اغتيال الناشط العراقي هشام الحجازي بهجوم مسلح شمال بغداد

اغتال مسلحون مجهولون، الجمعة، الناشط في مجال الإغاثة، هشام الحجازي، شمالي العاصمة العراقية بغداد. وذكرت مصادر أمنية عراقية، ووسائل إعلام محلية، أن مسلحين

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المصدر: بغداد – إرم نيوز

اغتال مسلحون مجهولون، الجمعة، الناشط في مجال الإغاثة، هشام الحجازي، شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت مصادر أمنية عراقية، ووسائل إعلام محلية، أن مسلحين مجهولين اغتالوا الشاب ”هشام الحجازي“، وهو رئيس تجمع شباب الطارمية الإغاثي والتطوعي داخل قضاء الطارمية.

وبحسب المصادر، فإن الحجازي تعرض إلى هجوم مسلح في أحد شوارع المدينة، دون معرفة الجهة التي تقف خلف تلك العملية.

ويعمل الحجازي، في تقديم المساعدات والإعانات للعوائل الفقيرة في منطقة الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

وتصاعدت خلال الفترة الماضية، عمليات استهداف النشطاء في الاحتجاجات الشعبية، والمجالات الأخرى، فيما تعلن القوات الأمنية بين الحين والآخر، القبض على بعض المتورطين في تلك العمليات، وسط مطالبات بالكشف عنهم، وإجراء محاكمات عادلة لهم.

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