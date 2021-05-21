وزير خارجية مصر يبحث مع نظيره الإسرائيلي تسهيل إعمار غزة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر عنها مساء اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره المصري سامح شكري، تناول تسهيل عملية إعمار غزة.

وقالت الوزارة إن أشكنازي ”ثمن خلال الاتصال جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني“، مؤكدا حرص الجانب الإسرائيلي ”على الحفاظ على الهدوء“.

وأضافت: ”بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة، وأكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف، أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام“.

ونجحت جهود دولية تقودها مصر، فجر الجمعة، في وقف التصعيد، الذي استمر 11 يومًا، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين بشكل متزامن.