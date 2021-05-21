حماس تواجه عاصفة انتقادات بعد شكر إيران على الدعم بالسلاح والمال

واجهت حركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عاصفة انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن شكر رئيس مكتبها السياسي إسماعل هنية إيران على تقديم الدعم لجماعته بالمال والسلاح.

وفي وقت سابق اليوم، قال هنية، في إطلالة تلفزيونية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل برعاية مصرية: ”أوجه الشكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة.. إيران لم تبخل عن مد المقاومة بالمال والسلاح والتقنيات“.

خيبة أمل

ورغم التضامن الواسع مع الفلسطينيين في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، إلا أن طيفا عريضا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب عبروا عن خيبة أملهم من تصريحات هنية، التي قالوا إنها ”لا تراعي مشاعر ضحايا إيران في المنطقة“.

وقال الإعلامي الكويتي البارز محمد أحمد الملا: ”كثيرون في الكويت يشعرون بالصدمة.. بعد أن شكر هنية إيران ولم يذكر الكويت على الرغم من ما فعلته للقضية سابقاً واليوم“.

وأضاف الملا، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”كان الكثير يحتاج إلى هذه الصدمة حتى يستيقظ ويعي أن حماس لا تختلف عن الحوثي وجميعهم يدارون من الحرس الثوري الإيراني“.

الكثير من في الكويت يشعر بالصدمة .. بعد ان شكر هنية إيران و لم يذكر الكويت على الرغم من ما فعلته للقضية سابقاً و اليوم

كان الكثير يحتاج الى هذه الصدمة حتى يستيقض و يعي ان حماس لا تختلف عن الحوثي و جميعهم يدارون من الحرس الثوري الإيراني pic.twitter.com/SnXnOwF1kD — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) May 21, 2021

بدوره، علق الباحث بدر العامر على حديث رئيس المكتب السياسي للحركة المسيطرة على غزة قائلا: ”العواطف والجهود والدموع والبكاء من العرب والسنة.. والنتائج تجير لصالح إيران.. ويقولون ادعموا حماس“.

العواطف والجهود والدموع والبكاء من العرب والسنة ..

والنتائج تجير لصالح إيران ..

ويقولون ادعموا حماس .. pic.twitter.com/FOaoD44ygN — بدر العامر (@bader_alamer) May 21, 2021

وفي نفس السياق، قال المدون الجزائري أمين آية طاهر في تدوينة على الفيسبوك: ”بعض الخرفان الذين يظنون أن حماس تحارب إسرائيل يقول إن إيران مدت المقاومة بأسلحة.. نقول لهم لماذا لم تعطهم الصواريخ البالستية التي أعطتها للحوثي لكي يضرب بها مكة“.

وقال المدون الدكتور علي العراقي: ”قائد حركة حماس إسماعيل هنية يذهب إلى إيران ويصف قاسم سليماني بالمجاهد والقائد وشهيد القدس، وهو الذي يكفر الصحابة وأمهات المؤمنين والذي قتل المسلمين في العراق وسوريا ولبنان واليمن وهجرهم واستحل دماءهم“.

وأضاف في تدوينة على الفيسبوك: ”وهو (قاسم سليماني) الذي حرض الحوثي على استهداف مكة بالصواريخ الباليستية.. فهل هناك من يشك بأن حماس نبتة رافضية خبيثة؟ وهل تريدوننا أن نؤيد من يوالي إيران؟“.

https://www.facebook.com/ali11iraq/videos/vb.1673561172707450/127963052650353/?type=3&theater