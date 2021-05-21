بعد هروب معتقلي المخدرات.. العراق يعتزم نقل سجناء داعش في نينوى إلى سجون أخرى

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، أنها تعتزم نقل المعتقلين ”الخطرين“ في محافظة نينوى إلى سجون ”محكمة“، وذلك في إشارة إلى سجناء تنظيم داعش، الذي كان يسيطر على مساحات واسعة من البلاد.

يأتي ذلك بعد أيام على هروب نحو 21 سجينًا متهمين في تجارة المخدرات من معتقل بمحافظة المثنى جنوبي البلاد، وتمكنت القوات الأمنية لاحقا من القبض على أغلبهم.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء يحيى رسول: إن ”هناك توجيهات لنقل المسجونين للسجون المحكمة بشكل أكبر، فرغم امتلاك الشرطة المحلية عدة سجون، لكن لديها عدد كبير من المعتقلين“.

وأضاف رسول: ”هناك خطة موضوعة لاستيعاب السجناء الخطرين.. الوضع الأمني في محافظة نينوى يسير بشكل جيد، وهناك أمن واستقرار، حيث تقوم القطعات بعمليات نوعية لملاحقة فلول داعش“.