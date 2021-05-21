"حماة النيل" في مصر والسودان يتأهبون لتنفيذ مشروع عسكري مشترك (صور)

وصلت القوات المصرية إلى قاعدة الخرطوم الجوية في السودان، للمشاركة في المشروع التدريبي السوداني المصري المُشترك ”حماة النيل“، المقرر إجراؤه في الفترة الواقعة بين 26 إلى 31 من شهر أيار/مايو الجاري.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“، اليوم الجمعة، عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق (حماة النيل).

وقالت: ”اكتملت الاستعدادات لانطلاق المشروع التدريبي السوداني المصري المُشترك (حماة النيل)، والتي ستجري في السودان، حيث تُشارك في المشروع عناصر من كافة التخصصات والصنوف بالجيشين“.

وأشارت القوات المسلحة السودانية إلى أن ”القوات المصرية المشاركة في المشروع وصلت إلى قاعدة الخرطوم الجوية، بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات، التي وصلت بحرا“.

وأوضحت القوات المسلحة السودانية أن ”مناورة (حماة النيل) تأتي كامتداد للتعاون التدريبي المُشترك بين البلدين، وقد سبقتها (نسور النيل 1و2).

وتهدف جميع هذه التدريبات المشتركة إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة ضد البلدين.