الرئاسة الفلسطينية ترحب بالهدنة وتطالب بايدن بالعمل لوقف "الانتهاكات الإسرائيلية"

دعت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجدية، لوقف ”الجرائم“ الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.

ورحبت الرئاسة، في بيان صحفي، بخطوة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدةً بالجهود التي بذلتها مصر وقطر والأردن والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحقيق ذلك، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأشارت الرئاسة، إلى ”أنه ومنذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي، على القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، ومع أول اتصال بين الرئيس محمود عباس، ونظيره الأمريكي جو بايدن، كان الهدف هو الوقف الفوري للعدوان في غزة والضفة، وإنهاء الإجراءات الإسرائيلية في القدس، والتي كانت هي الشرارة لما جرى“.

وقالت الرئاسة، إن ”عباس يطالب بإيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، تحت مظلة اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم“.

وأضافت: ”لقد أثبتت الأحداث الجارية أن القضية الفلسطينية، هي مفتاح السلام والأمن، وأن لذلك طريقا واحدا وواضحا، بأن القدس هي مركز الصراع وطريق السلم والحرب“.

الجدير ذكره، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، فيما خلف التصعيد 243 شهيدا وأكثر من 1900 جريح.