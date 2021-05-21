اندلاع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى (فيديو)

اندلعت مواجهات مجددًا بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو.

דיווחים פלסטיניים – עימותים פרצו בין המתפללים בהר הבית לבין במשטרה

צילום: הרשתות החברתיות pic.twitter.com/sahuJf2CkK — Asael Peled | עשהאל פלד (@AsaelPeled) May 21, 2021

وبدأت المواجهات بعد صلاة الجمعة التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين، بينما قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة تعرضت لإلقاء حجارة من قبل الفلسطينيين.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 15 شخصا أصيبوا بجراح إثر المواجهات.

احتفالات

وأدى آلاف الفلسطينيين، صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد ساعات من وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل والذي انطلق قبل عدة أيام على إثر أحداث العنف في المسجد الأقصى.

https://www.facebook.com/PalestineTV/videos/466915154415998

وأظهر مقطع فيديو، توافد الآلاف من الفلسطينيين منذ الصباح الباكر، إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء الصلاة، حيث انتشر المصلون في باحات المسجد، وعبروا عن فرحتهم بوقف إطلاق النار في القطاع.

وحسب مقاطع الفيديو، انتشر آلاف المقدسيين في باحات المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية، فيما لم يشهد المسجد المبارك أي اقتحامات من قبل المستوطنين منذ الصباح الباكر.

من باحات المسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/8ZwbrfsSR3 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 21, 2021

كما وأظهرت مقاطع فيديو وصور بثتها وسائل إعلام فلسطينية، المقدسيين وهم يوزعون الحلوى ابتهاجا بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أحد عشر يوما من التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل المسلحة بغزة.

#صورة | توزيع الحلوى داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك ابتهاجاً بانتصار المقاومة وانتهاء العدوان.#قناة_راجعين#فلسطين_تنتصر pic.twitter.com/VgTdKgtUoP — قناة راجعين Rajeen TV (@rajeentv) May 21, 2021