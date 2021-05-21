الأردن.. انقطاع التيار الكهربائي في أغلب أنحاء البلاد

انقطع التيار الكهربائي بشكل واسع عن مدن ومحافظات أردنية ظهر الجمعة، حيث شكا مواطنون من انقطاع التيار في محافظات وسط وشمال وجنوب المملكة.

وذكر موقع ”عمون“ نقلا عن مصدر مطلع بأن مشاكل فنية لدى الشركة الوطنية لتوليد الكهرباء المملوكة للحكومة وراء انقطاع التيار الكهربائي عن كافة محافظات المملكة، فيما لم توضح المصادر طبيعة هذه المشاكل.

بدورها قالت وزارة الصحة إن انقطاع التيار الكهربائي لم يؤثر على المستشفيات الحكومية والخاصة لوجود مولدات كهرباء تعمل عند الانقطاع المفاجئ للكهرباء.

وأقر الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي انقطاع الكهرباء عن كافة أرجاء المملكة بسبب عدم تحمل الشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن تحميل الكهرباء على الشبكة من محطة العطارات بشكل تجريبي أدى إلى اختلاف التردد الكهربائي في الشبكة والذي يؤدي إلى إيقاف أتوماتيكي لجميع محطات توليد الكهرباء العاملة.

نعم انقطاع الكهرباء عن كافة ارجاء المملكة بسبب عدم تحمل الشبكة الكهربائية .. تحميل الكهرباء على الشبكة من محطة العطارات بشكل تجريبي ادى الى اختلاف التردد الكهربائي في الشبكة و الذي يؤدي الى إيقاف اتوماتيكي لجميع محطات توليد الكهرباء العاملة … وستعود الكهرباء للعمل في وقت قصير — عامر الشوبكي 🇯🇴amer shobaki (@amershowbaki) May 21, 2021

كما رجح الشوبكي عودة الكهرباء للعمل في وقت قصير.

بدوره أوضح المهندس حسن عبدالله مدير عام شركة الكهرباء الأردنية سبب انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق مختلفة في المملكة.

وقال المهندس ”عبدالله“ إنه لا يوجد عطل رئيسي لدى شركة الكهرباء الأردنية وإن العطل سببه من الشركة الأم (شركة الكهرباء الوطنية) وتحفظ على ذكر الأسباب الرئيسية للانقطاع.

وبين مصدر أن سبب العطل تحميل الكهرباء على الشبكة من محطة العطارات بشكل تجريبي أدى إلى اختلاف التردد الكهربائي في الشبكة والذي يؤدي إلى إيقاف أتوماتيكي لجميع محطات توليد الكهرباء العاملة وستعود الكهرباء للعمل في وقت قصير.

توضيح

وفي وقت لاحق نشرت شركة الكهرباء الأردنية توضيحا على صفحتها بموقع فيسبوك قالت فيه: ”هناك انقطاع عام للتيار الكهربائي في العديد من المناطق وذلك بسبب عطل فني في مصادر التوليد الرئيسية التابعة لشركة توليد الكهرباء“.

وتابعت بقولها: ”إن العطل العام الحاصل خارج عن إرادة شركة الكهرباء الأردنية جيبكو“.