عودة الحياة لطبيعتها بغزة بعد ساعات من وقف إطلاق النار مع إسرائيل (صور)

عادت الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات من وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية فجرا.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية محلية، عودة الحياة إلى طبيعتها بعد 11 يوما من التصعيد بين الفصائل المسلحة وإسرائيل، فيما بدت الشوارع مزدحمة بالمارة.

ونشر المصور الصحفي عطية درويش صورا تظهر حركة المواطنين وتنقلهم لتفقد آثار القصف الإسرائيلي على القطاع، وعودتهم إلى منازلهم التي نزحوا منها بسبب استهدافها خلال فترة التصعيد.



وفي سياق ذي صلة، انتشلت الفرق الطبية، جثامين خمسة شهداء فلسطينيين من تحت أنقاض المنازل المهدمة في قطاع غزة، بينهم طفلة، وذلك وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأدى التصعيد الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من مئتي فلسطيني بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، إضافة إلى 1900 إصابة بجراح مختلفة.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية، وافقت الليلة الماضية على وقف لإطلاق النار، فيما أكدت حركة حماس أنها ستلتزم بهذا القرار ما التزم به الجيش الإسرائيلي.

ووفق الإحصاءات، تعرضت 1447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 13 ألف وحدة سكنية أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.