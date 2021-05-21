اللاجئون السوريون يبحثون عن التعاطف بعد تجربة رهيبة لمعتقل تركي في سجون الأسد

بالكاد عرفت عائلة المواطن التركي وقاص أورهان ابنها، رجل الأعمال الذي وصل بلاده أخيرا بعد عشر سنوات قضاها في سجون الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تغيرت ملامحه وبدا هزيلا؛ بسبب التعذيب والجوع المعروف عن معتقلات المخابرات السورية بأجنحتها المتعددة.

واعتقل أورهان الذي كان يمتلك شركة تنشط في قطاع التدفئة، في مدينة حلب في العام 2011، عندما اندلعت احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، ضد حكم الرئيس بشار ومن قبله والده حافظ الأسد، بعد أكثر من 40 عاما على وصول العائلة للسلطة إثر انقلاب عسكري.

وغادر كثير من الأتراك سوريا المجاورة؛ هربا من مصير مماثل بعد تصاعد العنف في البلاد؛ عقب بدء أجهزة الأمن السورية بملاحقة المحتجين المدنيين وإطلاق النار عليهم، قبل أن تنزلق البلاد إلى حرب طاحنة متعددة الأطراف، والتي تتلقى الدعم من دول أخرى.

فقد أصبح المواطنون الأتراك المتواجدون بكثرة في سوريا المجاورة لأغراض التجارة والزيارة، هدفا للمخابرات السورية بعد انحياز أنقرة المبكر للمحتجين ضد الأسد، الذي كان على علاقة جيدة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل ذلك.

وأثارت صور ومقاطع فيديو لأورهان، عقب لقائه بعائلته في أنقرة، يوم الأربعاء الماضي، تعاطفا واسعا بين ملايين الأتراك الذين هزتهم صور الرجل الذي ملأت التجاعيد وجهه وفقد الكثير من وزنه ولا يقوى على المشي لوحده، ولم يعد يشبه الصورة القديمة التي نشرتها عائلته قبيل اعتقاله.

ويُعتقد أن أورهان تعرض لمعاملة حسنة في الفترة القليلة التي سبقت الإفراج عنه؛ بهدف إخفاء أكبر قدر ممكن من تأثير التعذيب والجوع، وهو تقليد تتبعه المخابرات السورية مع المعتقلين الأجانب، أو الذين يتم الإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل.

وبجانب تعاطف مواطنيه معه، وردود الفعل المؤثرة على صوره وهو يعانق زوجته عائشة وابنته فاطمة وباقي أفراد أسرته، لقيت قصة أورهان اهتماما كبيرا من اللاجئين السوريين في تركيا.

فبالإضافة إلى تعاطفهم مع الرجل، يأمل السوريون أن تكون قصة اعتقال أورهان، سببا لأن يغير الأتراك المناهضين لوجود اللاجئين السوريين في بلادهم، من نظرتهم تلك، والتي تثير القلق لدى نحو أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري يتوزعون في البلاد.

ورغم أن اللاجئين السوريين يتمتعون بتسهيلات ومساعدات في تركيا، ويسمح لهم بالدراسة والعلاج المجاني والعمل، فإن كثيرا منهم يعتقد أن تلك المعاملة ستتغير فيما لو غادر حزب العدالة والتنمية الحكم، حيث تبدي أحزاب المعارضة بشكل صريح وعلني معارضة لسياسة الرئيس أردوغان في الملف السوري.

وفي آخر انتخابات بلدية في تركيا، جرت في العام 2019، كان ترحيل السوريين إلى بلادهم وعدا من أحد الأحزاب الصغيرة للناخبين، في ذروة خطاب سياسي مناهض لوجود السوريين في تركيا.

ويجد ذلك الخطاب بالفعل مؤيدين له وإن لم يكونوا غالبية في المجتمع التركي، حيث يقولون إن الحرب في سوريا انتهت ولا مبرر لبقاء السوريين في تركيا، ويستشهدون بصور ومقاطع فيديو للمدن السورية ينشرها سكانها الذين لم يغادروا البلاد.

ويقول اللاجئون السوريون في تركيا، إن الاعتقال هو المصير المتوقع لكثير من العائدين، فيما تستحيل الحياة لمن لن يُعتقل، حيث انهارت الليرة السورية والاقتصاد، وتغرق البلاد في الفقر والجريمة وانتشار الميليشيات المسلحة في البلاد المقسمة.

وقال أحمد حمو، وهو ناشط ومدون سوري معروف بين الأتراك، معلقا على مقطع فيديو لأورهان بعد خروجه من السجن: ”هل تفهموننا الآن؟ هل ترون ظلم وقسوة النظام مع المعتقلين؟“.

Vakkas Orhan, kendisi Türk vatandaşı. 10 yıl önce Suriye'ye ticaret için gitmişti. Rejim askerleri tarafından kaçırıldı! Suçsuz yere 10 yıl hapishanede zulüm gördü. Şu an bizi anladınız mı? O rejim nasıl bir zulüm makinesi olduğunu gördünüz mü? pic.twitter.com/UyIPre6hjh — Ahmet Hamou (@AhmetHamou) May 20, 2021

ويجد اللاجئون السوريون مؤيدين أتراكا لهم في ذلك الأمل، حيث تركت قصة وقاص أورهان أثرا لدى كثير من السكان الذين سمعوا مواطنهم وهو يروي بحزن كيف فقد 35 كيلو غراما من وزنه في المعتقل، والتعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له في السجن.

وقال الصحفي التركي، محمد كرم أرييم، عبر ”تويتر“: ”إذا كان هذا ما يفعله نظام الأسد بمواطن دولة أخرى، فماذا سيفعل بمواطني دولته؟ هرب السوريون من مثل هذا ولجؤوا إلى جميع أنحاء العالم“.

📌"Gitmeden önce 80 kiloydum, orada 35 kiloya kadar düştüm."

📌"Fiziki ve manevi baskılar gördüm." Bunu başka bir ülkenin vatandaşına yapan rejim kendi vatandaşına neler yapmaz?! İşte Suriyeliler böyle bir rejimin elinden kurtulup çaresizce dünyanın dört bir yerine sığındılar. https://t.co/EPg5MeiKWl — Muhammed Karameryem | مُحَمّد (@m_karamrym) May 20, 2021

وكان عثمان نوري سليم، وهو مواطن تركي أمضى سنوات في سوريا بغرض التجارة وتقوية لغته العربية التي تعلمها في الجامعة، سيواجه مصيرا مماثلا بحسب ما روى لـ ”إرم نيوز“، لولا أن ساعده في التخفي عن أجهزة الأمن في الحدود، سائق الحافلة التي كانت تقله من مدينة حلب إلى تركيا في العام 2011.

وصار سليم بعد ذلك، وجهة لكثير من أصدقائه السوريين الذين وصلوا مدينته إسطنبول لاجئين، حيث ساعدهم في تأمين السكن وأساسيات الحياة، ليكون هو وهم محظوظين بالخروج من بلد يقبع في سجونه الآلاف بظروف اعتقال رهيبة، فيما قضى عشرات الآلاف تحت التعذيب في أقبية المخابرات، وظهرت صورهم في تسريبات ”قيصر“.

و“قيصر“ هو لقب أطلق على مصور عسكري سوري سابق انشق عن النظام وسرّب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين، والتي اعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا لإثبات وقوع فظاعات على يد النظام السوري.

لكن بعد نحو عشر سنوات من وصول طلائع اللاجئين السوريين إلى تركيا، لا تزال المخاوف حاضرة عند كثيرين منهم من المستقبل، وإمكانية أن يضطروا للعودة في ظل وضع البلاد الراهن الذي تتصارع فيه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران وتركيا، وحتى دول أخرى، على النفوذ من خلال دعم أطراف الصراع المحليين، وبينهم نظام الأسد.